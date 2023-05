Choix de Wallbox : 11 kW simple, 22 kW (généralement) plus rapide

Si vous souhaitez acheter un boîtier mural pour votre maison, vous avez généralement le choix entre un boîtier de 11 kW ou de 22 kW. Notre conseil pour les débutants encore moins expérimentés est plutôt une wall box de 11 kW. Dans cet article, nous expliquerons pourquoi c’est le choix le plus simple et le moins bureaucratique, et dans quels cas il faudrait peut-être 22 kW.

C’est pourquoi une Wallbox de 11 kW est le bon choix pour vous

La différence la plus évidente entre les deux types de wallbox est la vitesse de charge. La version 11 kW charge votre voiture électrique avec un maximum de 11 kW, tandis que la wall box de 22 kW est, en théorie, deux fois plus rapide.

Nous recommandons toujours un boîtier mural de 11 kW, car cela est assez rapide dans la plupart des cas. Les batteries de la plupart des voitures électriques sont chargées en trois à quatre heures. Le temps de charge réel dépend de votre voiture, bien sûr.

Quiconque envisage d’installer une boîte murale dispose généralement d’un garage, d’une allée ou d’un parking privé. Ici, vous avez suffisamment de temps pour charger complètement la batterie pendant la nuit. Autre avantage : si vous avez un contrat avec de l’électricité hors pointe moins chère, vous économisez encore plus d’argent. De nombreux fournisseurs vous permettent d’utiliser une application pour définir quand la voiture est chargée.

tu as assez de temps (Photo : Stock)

Moins de bureaucratie avec le boîtier mural 11 kW

Un autre point en faveur d’une wallbox de 11 kW est l’effort bureaucratique. Il vous suffit d’enregistrer un boîtier mural de 11 kW auprès de votre opérateur de réseau local. Si vous souhaitez utiliser un boîtier mural de 22 kW, vous devez obtenir l’autorisation de l’opérateur du réseau, car il doit garantir la stabilité du réseau.

L’obtention d’un permis dépend de nombreux facteurs, mais ce n’est pas une évidence. L’enregistrement de la wallbox de 11 kW, en revanche, est généralement facile et est souvent effectué par l’entreprise qui installe la wallbox pour vous. Les experts d’Netcost-security.fr proposent également un tel service.

11 kW indique moins de bureaucratie. (Photo : Stock)

Le coût et l’installation parlent pour le boîtier mural de 11 kW

En termes de coûts d’acquisition, la variante 22 kW est souvent un peu plus chère. Par exemple, cette variante de 11 kW de Heidelberg coûte 329 euros, tandis que cette wallbox de 22 kW de Vestel coûte déjà 555 euros. Vous pouvez également économiser de l’argent sur l’installation avec une boîte murale de 11 kW.

Dans les maisons plus anciennes en particulier, des ajustements structurels peuvent être nécessaires pour installer le boîtier mural de 22 kW. Si tel est votre cas, l’installation peut être nettement plus coûteuse.

Les box 11kW sont moins chères et plus faciles à installer. (Photo : Stock)

Une charge lente économise la batterie

Un boîtier mural plus lent peut également être rentable pour la batterie de la voiture électrique. Une charge plus lente protège la batterie et a donc un effet positif sur la durée de vie. Signifie : la batterie peut conserver sa capacité plus longtemps.

Certes, la différence ici de 22 kW à 11 kW n’est pas énorme, mais elle est là.

Boîtier mural 11 kW Boîtier mural 22 kW vitesse de chargement 11kW 22kW Permis Inscription uniquement approbation exigée coût d’acquisition Généralement moins cher Souvent plus cher installation Généralement facile Des mesures structurelles peuvent être nécessaires 11 kW contre 22 kW

Quand une wallbox de 22 kW en vaut-elle la peine ?

Une wallbox de 11 kW convient le mieux à la plupart des particuliers. Mais il y a aussi des exceptions. Si vous avez vraiment besoin ou souhaitez des vitesses de charge plus rapides, par exemple parce que vous ne pouvez recharger votre voiture que pendant votre pause déjeuner, la wallbox 22 kW est un choix légitime.

Cependant, vous devez vous assurer que votre voiture peut également être chargée avec un courant alternatif d’au moins 22 kW. Surtout avec des modèles moins chers et des petites voitures comme la Dacia Spring ou la Nissan Leaf, vous ne dépassez même pas la limite de 11 kW.

C’est donc presque juste cela : deux fois la vitesse de charge si vous conduisez beaucoup et que vous souhaitez recharger votre voiture encore plus rapidement. Ce serait la raison la plus importante pour une wallbox de 22 kW.

22 kW ne vaut pas la peine pour les petites voitures. (Photo : Stock)

Vous pouvez également trouver des bornes de recharge pour voitures électriques chez Netcost-security.fr.

Photo de couverture : Stock

