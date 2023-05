Compatibilité, capacités, date de sortie de Final Cut Pro iPad, etc.

Final Cut Pro – ainsi que Logic Pro – arrive officiellement sur iPad avec une interface utilisateur tactile. Poursuivez votre lecture pour connaître la compatibilité iPad de Final Cut Pro, ses capacités, son prix, sa date de sortie, etc.

Sur la page d’accueil officielle de Final Cut Pro pour iPad, Apple annonce que vous pouvez « amener tout votre studio à votre tournage ».

Créez des vlogs, du contenu social, des vidéos musicales, des courts métrages et plus encore.

Final Cut Pro pour iPad a « Une toute nouvelle interface créative. Pour les créateurs. Et Apple affirme qu’il vous permet de « modifier des projets vidéo avec immédiateté et rapidité à l’aide de votre doigt ou de l’Apple Pencil sur une première interface tactile, entièrement repensée pour iPad ».

Cependant, le puissant logiciel vidéo sera assez limité dans ce que les iPads pourront faire fonctionner. Et nous avons un guide sur la compatibilité Logic Pro qui fonctionne sur plus d’iPad que Final Cut Pro.

Découvrez plus de détails sur Final Cut Pro pour iPad sur la page d’accueil d’Apple et dans la vidéo d’annonce :

Voici pourquoi le vice-président du marketing mondial d’Apple pense que le nouveau logiciel offre « le studio mobile ultime » :

« Nous sommes ravis de présenter Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, permettant aux créateurs de libérer leur créativité de nouvelles façons et dans encore plus d’endroits », a déclaré Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple. « Avec un ensemble puissant d’outils intuitifs conçus pour la portabilité, les performances et l’interface tactile de l’iPad, Final Cut Pro et Logic Pro offrent le studio mobile ultime. »