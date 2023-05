10 meilleurs jeux basés sur une histoire comme The Last Of Us

Les jeux qui ont de bons graphismes, des scénarios intéressants ainsi que de bons mécanismes de jeu sont toujours appréciés. Lorsque vous combinez les trois, vous obtenez un jeu comme The Last of Us. C’est l’un des jeux les meilleurs et les plus populaires. Oui, c’est assez populaire qu’il y ait une série télévisée basée sur le jeu. Donc, si vous envisagez de jouer à des jeux comme The Last of Us, nous avons compilé une liste des meilleurs jeux similaires à The Last of Us.

Le jeu Last of Us est merveilleux sur la PlayStation 5. Mais, en ce qui concerne les PC, il semble y avoir un bon nombre de problèmes. Cependant, nous espérons voir un bon nombre de correctifs être déployés dans le jeu pour offrir une meilleure expérience. Si vous êtes un joueur sur PC, vous avez plusieurs raisons d’essayer des jeux similaires si The Last of Us fonctionne maintenant correctement.

Des jeux comme le dernier d’entre nous

Maintenant, jetons un coup d’œil à quelques grands jeux auxquels vous pouvez jouer si vous avez aimé The Last Of Us. Tous ces jeux sont disponibles sur PC via Steam. Ainsi, vous pouvez facilement vérifier ces jeux et voir quels stylos sont les meilleurs pour vous.

1. Le Sorceleur 3

Le premier jeu similaire à The Last of Us est The Witcher 3. Certes, il s’agit d’un jeu de 5 ans, mais il reste agréable. Dans ce jeu, vous devenez un tueur de monstres. Vous pouvez découper les ennemis et explorer les régions. Votre objectif principal est de traquer Ori, une arme qui peut aider à modifier la forme du monde. Le jeu possède un bon nombre de fonctionnalités, y compris un mode photo intégré que vous pouvez utiliser pour prendre de superbes images. Vous pouvez utiliser les nouvelles armures, tenues et armes qui ont été ajoutées après la sortie de la série The Witcher Netflix.

Date de sortie : 18 mai 2015

Développeur : CD Projekt Red

Prix ​​: 39,99 $

Plateforme: Fumer

2. State Of Decay 2 : Édition Juggernaut

State of Decay 2 est un jeu de survie et d’action en monde ouvert où vous et un groupe de personnes devez revenir en arrière et reconstruire la communauté qui a été perdue à cause de l’apocalypse zombie. Puisque vous êtes chargé de reconstruire la communauté, vous devrez également choisir et créer une équipe qui vous aidera dans ce processus. Chaque personnage est différent et unique à tous égards. La meilleure partie de ce jeu est le support multijoueur en ligne. Vous pouvez choisir de montrer votre communauté ou même aller de l’avant et visiter les communautés de vos amis en ligne.

Date de sortie : 13 mars 2020

Développeur : Undead Labs

Prix ​​: 14,99 $ (au moment de la rédaction)

Plateforme: Fumer

3. Resident Evil : Village

Les jeux basés sur une histoire comme The Last Of Us sont toujours intéressants. Un autre jeu qui rejoint cette liste est l’un des meilleurs jeux d’horreur sorti en 2021. Oui, Resident Evil Village est un excellent jeu d’horreur de survie qui a une belle histoire et une action que vous apprécierez toujours. Le jeu vous permet de jouer le rôle d’Ethan Winters qui reconstruit sa vie avec sa femme. Cependant, les choses semblent se dérouler sans heurts jusqu’à ce que l’horreur frappe à nouveau. Le jeu a d’excellents jumpscares et si vous êtes sur PC, vous pouvez utiliser de nombreux mods disponibles.

Date de sortie : 7 mai 2021

Développeur : Capcom Co Ltd

Prix ​​: 19,99 $ (prix au moment de la rédaction)

Plateforme: Fumer

4. Shadow of The Tomb Raider : Édition définitive

Voici un autre jeu familier comme The Last Of Us. Shadow of the Tomb Raider est un excellent jeu d’action-aventure fortement basé sur l’histoire. Comme vous vous en doutez dans n’importe quel jeu Tomb Raider, vous incarnez Lara Croft qui, dans Shadow of the Tomb Raider, doit être chargée de sauver le monde d’une apocalypse maya. Vous serez dans une jungle où vous devrez survivre à différentes menaces en utilisant facilement les différentes armes à votre disposition. En plus de vous adapter à la jungle, vous découvrirez également diverses histoires et des villes vraiment cachées.

Date de sortie : 14 septembre 2018

Développeur : Crystal Dynamics

Prix ​​: 29,99 $ (prix au moment de la rédaction)

Plateforme: Fumer

5. Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption est un excellent jeu basé sur une histoire comme The Last of Us. Le jeu se déroule dans la campagne occidentale de l’Amérique en 1899. Vous et vos amis êtes un groupe de hors-la-loi qui ont fui les agents. Le groupe devra tout faire pour survivre en Amérique. Qu’il s’agisse de voler et de se frayer un chemin à travers différentes parties du pays ou simplement d’essayer de survivre avec des besoins de base. En tant que hors-la-loi, vous avez le choix entre suivre vos propres idées ou choisir de suivre les idées fournies par les membres qui vous ont élevé. Le choix t’appartient. Le jeu est plus amusant, surtout lorsque vous entrez dans le mode en ligne avec vos amis.

Date de sortie : 5 décembre 2019

Développeur : Rockstar Games

Prix ​​: 59,99 $

Plateforme: Fumer

6. Grand Theft Auto V

GTA V hors de la liste des jeux avec une histoire intéressante. GTA V est un excellent jeu d’action basé sur une histoire en monde ouvert dans lequel vous pouvez jouer à une tonne de missions, conduire dans des voitures rapides, personnaliser vos véhicules, acheter des appartements et même utiliser diverses armes. Le mode en ligne du jeu propose plusieurs cambriolages que vous pouvez jouer en solo, avec vos amis ou même avec d’autres personnes. De nombreuses missions secondaires, courses et autres événements auxquels participer, en particulier dans GTA Online. Oui, c’est un jeu de 10 ans à ce stade, mais il a toujours une base de joueurs élevée sur diverses plates-formes. GTA VI arrive bientôt.

Date de sortie : 17 septembre 2013

Développeurs : Rockstar North

Prix ​​: 29,99 $

Plateforme: Fumer

7. Far Cry 6

Si vous aimez la guérilla et aimez les jeux de combat, Far Cry 6 est le jeu parfait pour vous. Le jeu se déroule sur une île tropicale appelée Yara. Le dictateur fait de son mieux pour ramener la nation à sa gloire antérieure et fera tout ce qu’il faut pour ramener le nom et la renommée de Yara. Votre objectif dans Far Cry 6 est de libérer Yara et d’apporter la paix à son peuple. Le jeu a une tonne de véhicules à conduire, des armes pour les combats ainsi que de nombreuses missions à accomplir. Vous pouvez facilement jouer à ce jeu en tant que joueur solo ou compléter des missions d’histoire avec un ami via le mode coopératif en ligne.

Date de sortie : 7 octobre 2021 (Steam devrait sortir le 11 mai 2023)

Développeurs : Ubisoft

Prix ​​: 59,99 $

Plateforme: Fumer

8. Spider-Man : Miles Morales

La joie de pouvoir enfin jouer aux jeux Spiderman sur PC est inexplicable. Étant donné que vous ne pouviez auparavant jouer que sur la PlayStation, les joueurs sur PC ont tiré le meilleur parti de ce jeu Spiderman. Oui, vous pouvez profiter de la grande histoire qu’il a à offrir en explorant le monde. La partie la plus amusante des jeux Spiderman sur PC est sa vaste collection de mods qui a été créée par la communauté de modding pour ce jeu.

Date de sortie : 18 novembre 2022

Développeurs : Insomniac Games

Prix ​​: 49,99 $

Plateforme: Fumer

9. God of War

Un autre bon jeu comme The Last of Us est God of War. God Of War est sans conteste l’un des meilleurs jeux basés sur une histoire auquel vous pouvez enfin jouer sur PC. Vous incarnez Kratos, le protagoniste principal du jeu qui doit se battre et survivre et en même temps apprendre à son fils comment survivre dans ce monde sauvage et impitoyable. Le jeu propose de nombreux domaines à explorer, comme on peut s’y attendre dans n’importe quelle mythologie grecque. Comme pour le jeu sur PC, vous pouvez vous attendre à des graphismes de haute qualité, au ray tracing et surtout à la possibilité d’utiliser des mods amusants dans le jeu.

Date de sortie : 14 janvier 2022

Développeur : Santa Monica Studio

Prix ​​: 49,99 $

Plateforme: Fumer

10. Uncharted : Collection Legacy of Thieves

Un autre grand jeu basé sur une histoire exclusif à PlayStation est maintenant disponible pour PC. Uncharted est un jeu similaire à The Last of Us. Le jeu vous permet de jouer en tant que Nathan Drake et Chloe Frazer qui sont dans une folle aventure sauvage. Vous pourrez explorer de nombreux endroits magnifiques où vous chercherez des trésors perdus et cachés qui ont été oubliés pendant de nombreuses années. Cette collection Legacy of Thieves contient A Thief’s End et The Lost Legacy. Un excellent jeu PC à apprécier si vous aimez la franchise Uncharted.

Date de sortie : 19 octobre 2022

Développeur : Naughty Dog LLC

Prix ​​: 49,99 $

Plateforme: Fumer

Conclusion

Ceci conclut la liste des meilleurs jeux comme The Last of Us auxquels vous pouvez jouer sur PC. Les jeux sur PC sont un excellent moyen de profiter d’un certain nombre de jeux basés sur des histoires, en particulier les stylos qui ont finalement été mis à la disposition de la plate-forme PC via Steam. Si vous avez les jeux que vous aimeriez voir sur cette liste, n’hésitez pas à laisser vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous.

