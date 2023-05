Parlons des tarifs d’abonnement pour Logic et Final Cut Pro pour iPad

Maintenant que Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad sont officiels, parlons de prix. Ces applications qui sortent un jour aléatoire en mai sont surprenantes. Tarif abonnement ? Pas tellement. Néanmoins, la tarification de ces applications attendues depuis longtemps est intéressante si l’on considère leurs homologues Mac et le pack Apple One.

Tout d’abord, abordons les applications Mac.

Quel serait le prix d’Apple pour Final Cut Pro et Logic Pro pour Mac s’ils sortaient aujourd’hui ? À l’ère des revenus de service, Apple facturerait presque certainement des frais d’abonnement pour l’accès plutôt que des frais uniques.

Les utilisateurs de Mac ont eu des années de mises à jour gratuites pour Logic et Final Cut Pro après avoir payé une fois pour chaque application. En fait, Logic Pro X aura dix ans en juillet et Final Cut Pro X aura 12 ans le mois prochain. Le prix de Logic Pro pour Mac aujourd’hui (199,99 $) est le même que quatre ans d’abonnement à Logic Pro pour iPad, et Final Cut Pro pour Mac (299,99 $) équivaut à six ans de paiement pour la version iPad.

Cela ne veut pas dire que les versions iPad à 4,99 $/mois ou 49,99 $/an par application sont trop chères. Les applications Mac se sont avérées être une excellente valeur pour les clients au fil des ans.

Pour Apple, il est peut-être temps d’envisager de passer des applications Mac à la tarification par abonnement. Microsoft et Adobe bénéficient déjà des revenus d’abonnement des clients des applications Mac. Apple manque une opportunité de revenus.

Les anciens clients pourraient continuer à recevoir des mises à jour gratuites et les nouveaux clients paieraient les frais d’abonnement. Bien que ce soit plus rentable, couper les clients existants des mises à jour ne semble pas être la méthode Apple.

Mis à part les applications Mac, la facturation de frais de service pour l’accès aux outils de création est une nouvelle activité pour Apple.

Aujourd’hui, Apple perçoit des revenus de service provenant de l’accès au contenu (Musique, Arcade, TV+, Fitness+, News+), du stockage sur serveur (iCloud+) et de l’assurance matérielle (AppleCare+). Xcode nécessitait auparavant un abonnement payant pour y accéder, mais il est maintenant gratuit, et les frais sont vraiment pour l’accès à publier sur l’App Store d’Apple.

Apple tire des revenus des frais d’abonnement aux outils de création d’autres sociétés via les frais de l’App Store, mais la tarification de Final Cut Pro et Logic est un nouveau modèle pour Apple.

Y a-t-il de la place pour Final Cut Pro et Logic Pro dans le pack Apple One Premier ? Apple One Premier Pro, quelqu’un ? Adobe a déjà revendiqué Premiere Pro, donc Apple pourrait avoir besoin de l’atelier.

L’apport de Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad est-il une situation unique, ou une nouvelle suite de logiciels d’abonnement d’Apple pourrait-elle être une opportunité ? Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux et dites-nous ce que vous en pensez.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :