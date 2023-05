Les ventes de Nintendo Switch ralentissent, mais il reste encore beaucoup de carburant dans le réservoir

TL; DR : Les jours de gloire des ventes record de la Nintendo Switch semblent être fermement ancrés dans la vue arrière. Dans son dernier rapport sur les résultats, Nintendo a révélé avoir vendu 17,98 millions d’ordinateurs de poche Switch pour l’année se terminant le 31 mars. C’est une baisse de 22,1% par rapport aux 23,06 millions d’unités vendues l’année dernière, et les prévisions pour l’année prochaine ne s’annoncent pas meilleures, car Nintendo s’attend à vendre 15 millions de consoles jusqu’à fin mars 2024.

L’ordinateur de poche de Nintendo a été lancé le 3 mars 2017, à une époque où les consoles de salon de Microsoft et Sony étaient axées sur la puissance et où les smartphones dominaient les jeux mobiles. Pari réussi puisque Nintendo a vendu 125,62 millions de consoles (au 31 mars). La Switch est la console la plus vendue de Nintendo à ce jour et la troisième console la plus vendue derrière la PlayStation 2 et la Nintendo DS.

Malgré le ralentissement des ventes, le Switch a encore beaucoup de carburant dans le réservoir grâce à une solide gamme de jeux existants et à venir. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera lancé le 12 mai. Metroid Prime 4 est également en préparation et si Microsoft parvient à acquérir Activision Blizzard, Call of Duty pourrait insuffler une nouvelle vie au Switch.

À ce jour, le Switch compte 35 millions de jeux vendus, dont 22 titres maison.

Nintendo a publié une actualisation de mi-cycle du Switch fin 2021. La version révisée comprend un écran OLED plus grand, une meilleure autonomie de la batterie et quelques autres avantages, mais n’a pas fait grand-chose pour étouffer les rumeurs d’une mise à niveau de Switch Pro. Selon la rumeur, Nintendo prévoyait en effet de lancer une version plus puissante de la console portable mais a finalement abandonné le projet.

La Switch a-t-elle suffisamment d’élan pour éventuellement dépasser la DS et la PS2 pour devenir la console la plus vendue de tous les temps ? Peut-être. Nintendo n’a pas encore annoncé de successeur au Switch, il est donc encore temps. Vous devez également prendre en compte les ventes résiduelles telles que celles qui remplacent les systèmes défectueux et les consoles multiples. Une baisse de prix pourrait également aider à stimuler les ventes vers la fin de son cycle de vie.

