The Next Big Thing : Accès anticipé à Microsoft 365 Copilot pour 600 entreprises clientes

En mars, Microsoft a dévoilé Copilot, un outil basé sur l’IA qui avait toutes les chances de changer la façon dont les utilisateurs interagissent avec les suites Office comme Word, Excel et PowerPoint. Mais Microsoft l’a testé avec seulement 20 utilisateurs professionnels. Comme les retours ont été plutôt bons, il y a toutes les raisons de penser que cela va changer la donne. Nous supposons que cela affectera la façon dont les gens pensent et travaillent.

Microsoft a maintenant dévoilé un nouveau plan pour élargir l’accès à Copilot. Plus de 600 utilisateurs pourront acheter un aperçu payant du programme d’accès anticipé Microsoft 365 Copilot. Il n’y a pas encore d’info sur le prix.

Qu’offre le programme d’accès anticipé Microsoft 365 Copilot ?

Copilot apparaîtra dans de nombreux programmes MS. Cela indique qu’il deviendra encore plus avant-gardiste. Par exemple, Copilot travaillera avec le tableau blanc pendant les appels et les sessions Teams pour générer des idées, les classer par sujet, créer des contours qui mettent en évidence les concepts et fournir des résumés du contenu du tableau blanc.

Copilot utilisera le générateur d’images DALL-E dans les slides PowerPoint pour fournir des images uniques, aidant les utilisateurs à paraître plus convaincants. Si vous souhaitez rédiger de meilleurs e-mails, Copilot dans Outlook vous aidera également. Il fournira des commentaires sur la clarté, l’émotion et le ton.

Copilot aidera les utilisateurs de Viva Learning à créer des parcours d’apprentissage, à trouver des ressources et à programmer des formations. Dans OneNote, il utilisera des indices pour faire des plans, générer des idées, faire des listes, etc.

En dehors de cela, tous les clients MS 365 E3 et E5 pourront utiliser les fonctionnalités d’indexation sémantique de Copilot. Ils permettent aux utilisateurs de rechercher du matériel en utilisant des idées et des concepts plutôt que des noms de fichiers et du contenu.

Le programme Microsoft 365 Copilot Early Access permet aux utilisateurs d’accéder à une gamme de nouvelles fonctionnalités qui les aideront à obtenir de meilleurs résultats et à être plus créatifs.

