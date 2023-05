La détection de chute de l’Apple Watch se déclenche après qu’un homme du Minnesota a été heurté par une voiture; Tim Cook envoie ses meilleurs vœux

Maintes et maintes fois, la fonction de détection de chute d’Apple Watch s’est avérée être une fonction polyvalente et salvatrice. Maintenant, un homme du Minnesota attribue à son Apple Watch le mérite d’avoir demandé de l’aide en son nom après avoir été heurté par une voiture dans son propre quartier.

Tel que rapporté par CBS News, Michael Brodkorb se tenait dans son allée lorsqu’il a entendu une voiture bruyante à proximité. Il « a fait quelques pas dans la rue » pour enquêter et a été presque immédiatement heurté par cette voiture. La voiture, selon Brodkorb, a continué à rouler et ne s’est pas arrêtée pour le surveiller.

Lorsqu’il a été percuté par la voiture, Brodkorb portait son Apple Watch, qui a enregistré l’impact comme une chute brutale. Après qu’il n’ait pas répondu à la notification, l’Apple Watch a automatiquement appelé les services d’urgence et envoyé un SMs à ses contacts d’urgence.

« J’ai fait quelques pas dans la rue et la voiture a tourné au coin de la rue et m’a percuté », a-t-il déclaré. « J’ai juste été choqué. Je veux dire, juste la force de ce que c’est que d’être heurté par un véhicule.

« L’Apple Watch savait que j’avais fait une chute brutale et que je ne répondais pas dans un délai précis, alors la montre a appelé le 911 », a-t-il déclaré. «Je me suis allongé là et ma famille a dû sortir et me trouver. C’est un scénario difficile.