Apple Weather cesse de fonctionner pour la troisième fois consécutive

Sérieusement, il se passe quelque chose avec l’équipe d’Apple responsable de l’application Apple Weather. En laissant de côté mon chapeau en papier d’aluminium, il est étrange de penser que l’application connaît sa troisième panne en moins d’un mois. L’application a subi deux baisses différentes en avril, et maintenant, elle est à nouveau en panne pour certains utilisateurs. À l’heure actuelle, le problème semble affecter quelques utilisateurs iOS / iPadOS. Cependant, cela peut changer bientôt si d’autres rapports continuent d’apparaître.

Apple Weather est en panne pour la troisième fois consécutive

Les rapports proviennent de Twitter qui confirment qu’Apple Weather ne fonctionne pas correctement depuis ce matin. Il convient de noter qu’Apple n’a reconnu aucun problème sur sa page d’état du système. Les gens de 9to5Mac confirment le problème car le widget Apple Weather affiche actuellement « Aucune donnée météo ». Les informations météo semblent être cassées, mais le rapport indique qu’elles reviennent à la normale si vous changez de ville. De plus, certains utilisateurs disent que si vous laissez l’écran de l’application ouvert un peu plus longtemps après l’échec du chargement des informations, cela commencera à fonctionner.

Pour certains utilisateurs, Apple Weather ne semble pas totalement cassé. Ils connaissent des ralentissements lors de l’utilisation de l’application, et pour d’autres, il semble ne pas afficher de données précises.

Pour rappel, en avril, l’application Météo avait un comportement similaire. L’application tardait à charger les données météorologiques et ne fonctionnait pas correctement pour plusieurs utilisateurs, quel que soit leur emplacement. Après plusieurs rapports, Apple a résolu le problème, mais cela s’est produit une fois de plus ce mois-ci. Maintenant, l’application donne des maux de tête aux utilisateurs pour la troisième fois en moins d’un mois. Nous pensons que cela renforcera la concurrence dans le segment météorologique. Il existe d’innombrables alternatives sur l’App Store, et les problèmes continus avec l’application par défaut peuvent donner à ces applications une chance de conquérir les utilisateurs.

Nous continuerons à suivre le cas pour voir si Apple confirmera le problème et travaillera sur un correctif.

