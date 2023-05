NVIDIA pourrait lancer une déclinaison RTX 4060 Ti avec 16 Go de VRAM cet été

Pourquoi c’est important : les récents lancements de cartes graphiques de NVIDIA n’ont pas été bien accueillis par les joueurs, et c’est en partie parce que la société a choisi d’être avare en capacité VRAM sur des produits qui coûtent un joli centime. Cependant, la rumeur dit que Team Green pourrait bientôt introduire un RTX 4060 Ti avec 16 gigaoctets de VRAM – un changement d’test bienvenu si cela s’avère vrai.

NVIDIA devrait annoncer sa GeForce RTX 4060 Ti autour de Computex plus tard ce mois-ci, et de nombreux joueurs espèrent qu’Ada Lovelace tombera en dessous du prix de 400 $. La tarification est un problème majeur avec la série RTX 4000 – à tel point que NVIDIA aurait réduit l’offre de GPU RTX 4070 pendant un mois en réponse à des ventes plus lentes que prévu.

Les premières listes de sites de ventes suggèrent que la nouvelle carte sera équipée de seulement huit gigaoctets de mémoire GDDR6, ce qui est une quantité modeste et pourrait limiter son attrait pour les joueurs qui cherchent à jouer aux derniers titres AAA. Notre propre Steven Walton a constaté que les performances de certaines cartes graphiques Ampere comme la RTX 3070 sont freinées par leur mémoire tampon de frame limitée, et cela peut même conduire à ce que les équivalents AMD gèrent de meilleures performances de ray tracing là où vous vous attendriez au contraire.

GeForce RTX 4060 Ti (16 Go) PG190 SKU 363 Disponible en juillet – MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) 9 mai 2023

Selon le leaker fiable MEGAsizeGPU, NVIDIA pourrait être disposé à effectuer quelques corrections de cap avec la série RTX 4000, mais avec de petits virages. La société annoncerait trois cartes RTX 4060 plus tard ce mois-ci, dont une RTX 4060 Ti avec 16 gigaoctets de VRAM.

NVIDIA pourrait annoncer les trois modèles plus tard ce mois-ci, mais le SKU de 16 gigaoctets ainsi que le RTX 4060 standard n’arriveront pas dans les rayons des sites marchands avant juillet au plus tôt. Malheureusement, cela indique que la seule carte NVIDIA qui sera disponible à l’achat avant l’été est la déclinaison 8 gigaoctets du RTX 4060 Ti, et cela peut être une vente difficile même autour d’un prix de 400 $.

On sait peu de choses sur ces trois cartes au moment d’écrire ces lignes. Les matériaux de pré-lancement divulgués suggèrent qu’ils utiliseront une interface PCIe 4.0 x8 et un bus mémoire 128 bits, qui représenteraient tous deux des rétrogradations du RTX 3060/3060Ti.

Cela semble être un thème commun avec la série RTX 4000, mais comme nous l’avons vu avec les RTX 4080, RTX 4070 Ti et RTX 4070, Team Green a réussi des améliorations de performances générationnelles assez impressionnantes avec une consommation d’énergie légèrement inférieure. En fin de compte, le prix fera ou détruira les cartes grand public de la série RTX 4000, car les joueurs ont prouvé qu’ils étaient beaucoup moins enclins à faire des folies sur une mise à niveau coûteuse dans le climat économique actuel.



