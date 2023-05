Apple annonce un nouveau groupe Pride pour 2023, assorti au cadran de l’Apple Watch et au fond d’écran de l’iPhone

Apple a annoncé aujourd’hui son nouveau groupe Pride 2023 pour Apple Watch. Le nouveau bracelet Sport Pride Edition comprend des pilules de couleur arc-en-ciel mouchetées sur fond blanc et sera disponible à l’achat dans les Apple Stores à partir du 24 mai.

Aux côtés du groupe, un nouveau cadran Apple Watch Pride Celebration et un fond d’écran iPhone seront également disponibles la semaine prochaine, avec un design visuel assorti.

Netcost-security.fr vous a donné un premier aperçu du groupe Pride il y a quelques semaines.

Apple affirme que le nouveau groupe sportif est « inspiré par la force et la beauté de la communauté LGBTQ+ ». Il présente les couleurs originales de l’arc-en-ciel du drapeau de la fierté, ainsi que le noir et le marron pour représenter les communautés noires et latines. De plus, les couleurs bleu clair, rose et blanc représentent les personnes transgenres et non binaires.

Chaque bande Pride est unique car le processus de production indique que les pilules sont légèrement décalées pour chaque bande pendant le processus de moulage par compression.

Le design de cette année intègre un joyeux arc-en-ciel de formes géométriques sur une base blanche, qui sont moulées par compression dans la bande finale. Dans le processus de formage, le matériau de base coule autour de chaque forme individuelle, créant de petites variations dans leur disposition. Il n’y a pas deux groupes identiques, reflétant l’individualité de tous les membres de la communauté LGBTQ+.

Le nouveau groupe coûte 49 $ et sera mis en vente à partir du 24 mai.

Le nouveau cadran Pride Celebration nécessite watchOS 9.5 et sera disponible gratuitement pour tous les modèles Apple Watch, dans les tailles 41 mm et 45 mm. Pour obtenir le nouveau fond d’écran iPhone Pride, vous devez exécuter iOS 16.5.

Apple indique que le nouveau cadran de la montre et le fond d’écran de l’iPhone seront disponibles la semaine prochaine, ce qui implique qu’iOS 16.5 sera rendu public la semaine prochaine. watchOS 9.5 et iOS 16.5 sont actuellement en version bêta pour les développeurs.

