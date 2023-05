Des créateurs de Pokémon Go vient Peridot, le jeu de réalité augmentée inspiré des Tamagotchi

Nous avons testé la version en accès anticipé de Peridot, l’application de réalité augmentée de Niantic disponible gratuitement depuis le 9 mai sur l’Apple Store et Google Play.

Après des centaines d’années d’hibernation profonde, les péridots se réveillent. Nous parlons de petits animaux mignons dont les caractéristiques combinent la faune réelle et fantastique, comme les licornes et les yétis. Notre objectif est de les accompagner dans leur croissance, à travers de délicieux goûters, des jeux et plein de câlins. Le tout via smartphone. En d’autres termes, Peridot est un Tamagotchi moderne basé sur la réalité augmentée. Sans surprise, derrière le développement de l’application, il y a une petite équipe interne de Niantic, la société américaine qui a créé le révolutionnaire Pokémon Go.

Qui sont les péridots

En abrégé Dot, les péridots sont de petites créatures du monde de Whimsy. Une réalité décidément plus calme et moins chaotique que la nôtre. Pour cette raison, nous devons prendre soin d’eux, les élever jusqu’à l’âge adulte, en établissant une relation 1:1. En retour, ils nous donneront joie et sérénité, comme des animaux de compagnie mais virtuels. En effet, le design des Dots est très mignon : une fois l’œuf éclos, difficile de ne pas ressentir une affection immédiate. À cet égard, Niantic prévoit déjà des peluches thématiques pour accompagner le lancement de l’application, qui, rappelons-le, est téléchargeable gratuitement à la fois sur l’Apple Store (à partir de l’iPhone 8) et sur Google Play.

PÉRIDOT | Une petite créature du jeu

Chaque point a un code génétique unique. En effet, ils sont générés de manière procédurale, pour un nombre littéralement illimité de combinaisons. En nous promenant en compagnie de notre animal de compagnie, nous apprendrons à connaître les péridots des autres joueurs et joueuses, ce qui nous permettra de les faire s’accoupler, générant ainsi un spécimen exclusif.

C’est une étape nécessaire, surtout si vous souhaitez collectionner et débloquer différents types de Péridot, chacun appartenant à 22 archétypes à découvrir. Malgré le facteur de collecte presque infini, le pivot du jeu reste toujours le lien avec votre petite créature, avec laquelle vous pouvez interagir de différentes manières.

Marcher avec les péridots

Pas seulement de la nourriture, des jeux et des câlins. Les protagonistes de Peridot sont des êtres intelligents qui parviennent à s’adapter au monde qui les entoure, et c’est ici qu’émerge le potentiel de la réalité augmentée : les petits animaux réagissent aux conditions météorologiques, ils se cachent derrière les arbres si nous sommes dans un parc, juste comme ils jouent avec l’eau si nous sommes sur la plage. En attendant, ils s’amusent à creuser pour trouver des ressources utiles pour assouvir leurs envies, et gagnent ainsi des gouttes d’or et des gemmes (monnaies du jeu), qui pourront servir à obtenir des objets consommables et décoratifs. Casquettes, robes, fausses moustaches : ce ne sont là que quelques-uns des contenus esthétiques avec lesquels nous pouvons personnaliser notre Dot. Cependant, tout n’est pas gratuit : certaines créatures ainsi que certains cosmétiques font partie de la catégorie premium, il faut donc faire des achats in-app pour les obtenir.

PÉRIDOT | Parmi les activités quotidiennes, il y a des promenades avec votre propre Dot

Au-delà des apparences, l’application est structurée pour encourager l’interaction avec votre péridot. Il le fait à travers de nombreuses activités de réalité augmentée, dont des marches quotidiennes d’un kilomètre, des missions à accomplir, des photos à prendre en respectant certaines exigences, etc. En général, il semble que le jeu incite davantage à être en pleine nature – parcs, bois, plages – plutôt qu’à être en ville.

Cet ensemble d’éléments – esthétique mignonne, réalité augmentée, beaucoup d’activités à faire et des objets de collection sans fin – fait de Peridot une expérience qui ravira les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Après tout, il n’y a pas d’âge spécifique pour profiter d’une touche de couleur et de sérénité, surtout quand le monde réel est si stressant.

