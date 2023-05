Apple annonce que Final Cut Pro et Logic Pro arriveront sur iPad plus tard ce mois-ci

Moment de chute du micro pour l’équipe des applications professionnelles d’Apple ce matin. Apple vient d’annoncer que Final Cut Pro et Logic Pro arrivent officiellement et enfin sur iPad. Final Cut Pro est le logiciel de montage vidéo professionnel d’Apple qui était exclusif à Mac jusqu’à présent. Il en va de même pour Logic Pro, le logiciel d’édition audio professionnel d’Apple pour Mac. Les deux applications débarqueront sur l’iPad plus tard ce mois-ci.

Apple affirme que Final Cut et Logic pour iPad ont été conçus avec une première interface tactile qui transforme l’iPad en studio mobile ultime :

« Nous sommes ravis de présenter Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, permettant aux créateurs de libérer leur créativité de nouvelles façons et dans encore plus d’endroits », a déclaré Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple. « Avec un ensemble puissant d’outils intuitifs conçus pour la portabilité, les performances et l’interface tactile de l’iPad, Final Cut Pro et Logic Pro offrent le studio mobile ultime. »

Pendant des années, Apple n’a fourni que des versions iPad d’iMovie et de GarageBand, mais ces outils n’étaient pas à la hauteur des homologues Mac de niveau professionnel. Au lieu de cela, Apple s’est appuyé sur des développeurs d’applications tiers pour répondre aux besoins spécifiques que les utilisateurs d’iPad attendent des logiciels de montage vidéo et audio.

À partir du 23 mai, Final Cut Pro et Logic Pro seront disponibles sur iPad pour la première fois. Bien que Final Cut Pro et Logic Pro soient des achats uniques sur Mac, les deux applications utiliseront les tarifs d’abonnement pour leurs versions iPad.

Final Cut Pro pour iPad tire parti du multi-touch, de l’Apple Pencil et bien plus :

Final Cut Pro pour iPad présente une toute nouvelle interface tactile et des outils intuitifs, débloquant de nouveaux workflows pour les créateurs vidéo. Une nouvelle molette rend le processus d’édition plus facile que jamais et permet aux utilisateurs d’interagir avec le contenu de manière totalement nouvelle. Ils peuvent naviguer dans la timeline magnétique, déplacer des clips et effectuer des modifications rapides et précises d’une simple pression du doigt, et avec l’immédiateté et l’intuitivité des gestes Multi-Touch, poussez leur créativité vers de nouveaux sommets.

Avec Live Drawing, les utilisateurs peuvent dessiner et écrire directement sur le contenu vidéo à l’aide d’Apple Pencil. Sur iPad Pro avec M2, le survol Apple Pencil permet aux utilisateurs de parcourir et de prévisualiser rapidement les séquences sans jamais toucher l’écran.1 Ils peuvent également accélérer leurs flux de travail en ajoutant un Magic Keyboard ou un Smart Keyboard Folio pour utiliser les raccourcis clavier.2 Les créateurs peuvent visionner et éditer de superbes vidéos HDR, en profitant de l’écran Liquid Retina XDR de l’iPad Pro 12,9 pouces, et appliquer des nuances de couleurs avec précision à l’aide du mode de référence.

Logic Pro pour iPadOS tire également parti du matériel iPad :

Logic Pro pour iPad combine la puissance de Logic Pro avec la portabilité de l’iPad pour déverrouiller une application de création musicale professionnelle tout-en-un. Avec les gestes Multi-Touch, les créateurs de musique peuvent jouer des instruments logiciels et interagir naturellement avec les commandes, ainsi que naviguer dans des projets complexes avec pincer pour zoomer et glisser pour faire défiler. Plug-in Tiles met les commandes les plus utiles à portée de main du créateur, ce qui facilite la mise en forme rapide des sons.

Avec les micros intégrés sur iPad, les utilisateurs peuvent capturer des enregistrements vocaux ou d’instruments, et avec cinq micros de qualité studio sur iPad Pro, les utilisateurs peuvent transformer pratiquement n’importe quel espace en studio d’enregistrement. Les créateurs peuvent également effectuer des modifications de précision et dessiner une automatisation détaillée des pistes avec Apple Pencil, et connecter un Smart Keyboard Folio ou Magic Keyboard pour utiliser des raccourcis clavier qui accélèrent la production.

Les utilisateurs d’iPad peuvent déverrouiller Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad pour 4,99 $/mois ou 49,99 $/mois par application. Apple propose également un essai gratuit d’un mois de chaque application. Les deux applications nécessitent des versions matérielles récentes de l’iPad pour être compatibles. Final Cut Pro nécessite une puce Apple M1 ou ultérieure, et Logic Pro nécessite une puce A12 Bionic ou supérieure.

