POCO F5 Pro dévoilé à l’échelle mondiale aux côtés du F5 5G

Hier, sur le site Web de Poco, deux nouveaux smartphones sont apparus avant le lancement officiel d’aujourd’hui. Mais les pages ont été supprimées immédiatement. Aujourd’hui, la société a découvert deux téléphones de la série F5. L’un d’eux débarquera en Inde, tandis que la version Pro se mondialisera (Europe). Le nouveau portefeuille phare de POCO F-Series comprend deux appareils. En tête de liste se trouve le F5 Pro 5G, suivi du F5 5G d’entrée de gamme.

POCO a également annoncé que les acheteurs de F5 5G en Inde bénéficieront d’une année supplémentaire de couverture de garantie.

POCO F5 : tout ce que vous devez savoir

Le POCO F5 5G offre deux options de stockage. Le modèle avec 8 gigaoctets de RAM coûte Rs 29 999 (365 $), tandis que la version 12 gigaoctets de RAM coûte Rs 33 999 (414 $). Trois options de couleur – bleu électrique, blanc tempête de neige et noir de carbone – sont disponibles au choix.

Les clients peuvent bénéficier d’une remise de 3 000 Rs (36,5 $) dans le cadre des offres de lancement sur le modèle de 8 Go de RAM pour 26 999 Rs (329 $), tandis que l’option de 12 Go de RAM est disponible pour 30 999 Rs (378 $). De plus, les clients qui échangent leur smartphone POCO existant recevront 1 000 Rs supplémentaires (12 $) sur le F5 5G via Flipkart.

Le POCO F5 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, qui utilise un processus de fabrication de 4 nm. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 67 W. À l’arrière, il y a un arrangement de triple caméra. L’appareil photo principal de 64 mégapixels du téléphone prend en charge la stabilisation optique de l’image (OIS). Il existe également des capteurs ultra-larges de 8 mégapixels et des macro-capteurs de 2 mégapixels.

Le téléphone arbore une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies. Un écran Full HD+ AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est situé à l’avant. Le centre supérieur de l’écran comporte une découpe pour la caméra frontale. Un scanner d’empreintes digitales situé sur le côté et un port casque 3,5 mm sont inclus.

Le modèle Pro

D’autre part, le F5 Pro a été introduit avec des choix de stockage de 8 Go + 128 Go, 12 Go + 256 Go et 12 Go + 512 Go. Le modèle de base de 8 gigaoctets de RAM est disponible pour 449 $, tandis que la variante 12 gigaoctets de RAM + 256 Go coûte 499 $. Enfin, le modèle 12 Go + 512 Go le plus cher coûte 549 $. Le téléphone est proposé dans les coloris Noir et Blanc.

Pour ces modèles, nous pouvons également trouver des réductions. Par exemple, le modèle de RAM de 8 gigaoctets est disponible pour 429 $ dans le cadre de la promotion lève-tôt, tandis que la variante 12 Go + 256 Go coûtera 449 $. Le prix de la version 12 Go + 512 Go est de 499 $.

Quant à la version supérieure, le POCO F5 Pro dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. L’écran tactile AMOLED avec une taille de 6,67 pouces et une résolution 2K de 3200 x 1440 pixels est un autre point fort de ce téléphone. Notre protagoniste prend en charge à la fois un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, le smartphone dispose d’une couche de Gorilla Glass 5 pour fournir une défense supplémentaire contre les chutes et les entailles accidentelles.

À l’arrière se trouvent trois caméras : un capteur macro de 2 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et un capteur OmniVision OV64B de 64 mégapixels. De plus, le téléphone arbore une caméra frontale de 16 MP.

Le Poco F5 Pro dispose d’une grande batterie de 5160 mAh qui prend en charge des capacités de charge filaire de 67 W et sans fil de 30 W. Soit dit en passant, il s’agit du premier téléphone Poco à prendre en charge la charge sans fil.

Prêts à l’emploi, les deux appareils exécutent MIUI 14, qui est basé sur le dernier système d’exploitation Android 13.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine