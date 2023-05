Comment supprimer la section recommandée du menu Démarrer de Windows 11

Windows 10 ne recevant plus de mises à jour, Windows 11 est le système d’exploitation vers lequel tout le monde migre. Le système d’exploitation a reçu de nombreuses mises à jour en termes de performances et de fonctionnalités. Cependant, les utilisateurs ont remarqué que certaines choses doivent être affichées dans Windows 11. L’une des choses les plus importantes que seules quelques personnes aiment est la section recommandée de Windows 11 dans le menu Démarrer. Donc, si vous faites partie de ceux qui souhaitent s’en débarrasser, ce guide est fait pour vous.

Dans ce guide, nous allons vous montrer comment vous pouvez vous débarrasser de la section recommandée du menu Démarrer de Windows 11.

Bien qu’il soit possible de supprimer tout ce qui est affiché dans la section Recommandé, il est impossible de supprimer le texte Recommandé du menu Démarrer. Évidemment, c’est ennuyeux, mais il existe une solution de contournement que vous pouvez utiliser pour vous débarrasser de la section recommandée.

Supprimer la section recommandée du menu Démarrer via l’éditeur de stratégie de groupe

Dans cette solution, nous utiliserons l’éditeur de stratégie de groupe pour supprimer la section recommandée du menu Démarrer de votre PC Windows 11. Si votre PC ne dispose pas de l’éditeur de stratégie de groupe ou s’il ne le trouve pas, vous pouvez consulter ce guide pour activer l’éditeur de stratégie de groupe sur votre PC Windows 11.

Ouvrez le menu Démarrer sur votre PC Windows 11. Tapez gpedit.msc, puis appuyez sur la touche Entrée. L’éditeur de stratégie de groupe devrait maintenant s’ouvrir sur votre PC. Sur le côté gauche de la fenêtre Stratégie de groupe, vous verrez de nombreuses options. Cliquez sur Configuration utilisateur puis sur Modèles d’administration. Sous Modèles d’administration, vous devriez voir le dossier Menu Démarrer et Barre des tâches. Clique dessus.

Avec le menu Démarrer et le dossier de la barre des tâches en surbrillance, dirigez-vous vers le côté droit de la fenêtre. Maintenant, recherchez la section Supprimer les recommandations dans le menu Démarrer. Lorsque vous le trouvez, faites un clic droit et choisissez Modifier dans le menu contextuel.

Choisissez l’option Activé dans la fenêtre Modifier. Enfin, cliquez sur le bouton Appliquer et sur OK.

Assurez-vous de redémarrer votre PC Windows 11 pour que les modifications prennent effet. Vous ne devriez plus rien voir sous la section Recommandé.

Ajuster la section recommandée dans le menu Démarrer

Maintenant, la bonne chose avec les nouvelles mises à jour de Windows 11 est que vous pouvez facilement personnaliser différents éléments de Windows 11. Maintenant, il existe des paramètres pour la section recommandée dans l’application Paramètres. Voici comment vous pouvez y accéder.

Accéder aux paramètres de section recommandés

Ouvrez le menu Démarrer sur votre PC Windows 11. Maintenant, cliquez sur l’icône de l’application de réglage. Avec l’application Paramètres ouverte, cliquez sur Personnalisation sur le côté gauche. Enfin, cliquez sur Démarrer.

Maintenant que vous avez atteint la page Paramètres de la section recommandée du menu Démarrer, il est temps de parler des paramètres que vous devez activer pour la section recommandée du menu Démarrer.

Paramètres de section recommandés

Tout d’abord, assurez-vous de désactiver les bascules pour Afficher les applications récemment ajoutées et Afficher les éléments récemment ouverts dans Démarrer, Listes de raccourcis et Explorateur de fichiers. Assurez-vous de désactiver les recommandations Afficher les conseils, les raccourcis, les nouvelles applications, etc. Dans la section Disposition, assurez-vous de choisir la disposition Plus d’épingles. Cela vous permettra d’épingler plus d’applications dans le menu Démarrer lui-même pour un accès facile.

Réflexions finales

Cela continue le guide Windows 11 sur la façon dont vous pouvez supprimer les paramètres recommandés dans le menu Démarrer de votre PC Windows 11. Cependant, nous espérons voir dans les mises à jour ultérieures qu’il existe également une option permettant de supprimer simplement le texte recommandé du menu Démarrer. Le fait d’avoir cette fonctionnalité rendrait le menu Démarrer propre et vous auriez également plus d’espace pour épingler immédiatement des applications au menu Démarrer.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.