La guerre de Spotify contre l’intelligence artificielle : « Nous avons supprimé des milliers de chansons »

Même les listes de lecture Spotify ne sont pas sûres. Dans chaque domaine s’infiltre un autre type de réalité, la réalité synthétique : elle semble humaine mais elle ne l’est pas. Ainsi, à un moment donné, des milliers de chansons écrites par des machines sont apparues sur la plateforme de streaming musical, ouvrant ainsi un gouffre qui sape les maisons de disques, les artistes et les règles du droit d’auteur. Spotify court pour la couverture et après les premiers avertissements, il a pris des mesures pour éradiquer la « musique artificielle » de la plateforme. Il a supprimé des dizaines de milliers de chansons écrites avec l’intelligence artificielle, supprimé les numéros de streaming et bloqué les redevances.

Le directeur général, Daniel Ek, a déclaré aux analystes: « Je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose comme ça dans la technologie. » Les chansons semblent avoir un dénominateur commun, ce qui a aidé la plateforme à trouver la musique produite par des machines. Ils sont en fait créés avec Boomy, un programme qui génère de la musique avec une intelligence artificielle. Ce n’est qu’une parmi tant d’autres, en fait, ces derniers jours, de fausses reprises d’artistes célèbres ou de toutes nouvelles chansons interprétées par des stars de la pop sont devenues virales. Et il devient de plus en plus difficile de reconnaître le faux du vrai.

Spotify prend des mesures contre la musique artificielle

Spotify a déclaré: «Le streaming artificiel est un problème de longue date à l’échelle de l’industrie que nous nous efforçons d’éliminer dans l’ensemble de notre service. Lorsque nous identifions ou sommes informés d’instances potentielles de manipulation de flux, nous atténuons leur impact en prenant des mesures qui peuvent inclure la suppression de numéros de flux et la retenue de redevances. Cela nous permet de protéger les paiements de redevances pour les artistes honnêtes et travailleurs. »

Spotify a supprimé environ 7% des morceaux qui avaient été téléchargés par Boomy, pratiquement « des dizaines de milliers » de chansons, comme l’a raconté une source interne au Financial Times. Boomy est une plateforme lancée il y a deux ans pour créer des morceaux générés par machine, il suffit de sélectionner une ambiance comme « rythme rap », « mélancolie », « nuits pluvieuses » pour créer de nouvelles chansons, des chansons que les utilisateurs téléchargent ensuite sur la plateforme où ils demandent paiement des droits. Boomy a expliqué que les utilisateurs ont créé plus de 14 millions de chansons sur la plateforme, mais a réitéré qu’elle est contre toute forme de manipulation ou de streaming artificiel : « Nous travaillons avec des partenaires de l’industrie pour résoudre ce problème ».

La guerre universelle

Depuis des mois, Lucian Grainge, courtier de l’industrie musicale et PDG d’Universal, mène une bataille contre les 100 000 pistes générées par l’IA qui sont téléchargées chaque jour sur la plateforme. Il a expliqué que « le récent développement explosif de l’IA générative, s’il n’est pas contrôlé, augmentera à la fois le flux de contenu indésirable sur les plateformes et créera des problèmes de droits avec la loi sur le droit d’auteur existante ». Michael Nash, directeur numérique chez Universal, a déclaré après l’annonce de Spotify : « Nous sommes toujours encouragés lorsque nous voyons nos partenaires superviser la surveillance ou l’activité sur leurs plateformes. »

Mais les éditeurs d’Universal Music Group avaient déjà élevé la voix sur le faux morceau de Drake et The Weekend, qu’un utilisateur avait créé avec AI puis téléchargé sur Spotify. Ils avaient expliqué que la chanson violait les lois sur le droit d’auteur et que les plateformes avaient une « responsabilité légale et éthique ». Ils avaient également ajouté que l’IA générative utilisant la musique des artistes viole à la fois les accords avec les sociétés de production et la loi sur le droit d’auteur : « De quel côté de l’histoire veulent-ils être : du côté des artistes, des fans et de l’expression créative humaine, ou du côté de deepfakes, fraude et déni aux artistes de la juste compensation ? ».

Comment les chansons sont créées avec l’intelligence artificielle

Il existe deux façons de générer des chansons avec l’IA. Avec des outils comme Boomy ou Aiva, il suffit presque d’ouvrir un logiciel. L’algorithme est basé sur des architectures d’apprentissage profond et d’apprentissage par renforcement. Les compositeurs électroniques sont en mesure de proposer différents genres, pop, rock, tango, électronique, et de créer votre propre chanson, connectez-vous simplement, sélectionnez le style, les instruments et la durée de la chanson souhaités. Il est également possible de choisir le bmps et la note dominante, cela dépend du logiciel. Enfin, vous appuyez sur le bouton « Générer » et en 15 secondes l’IA génère une chanson à partir de zéro.

Une autre histoire est plutôt pour les plagiaires qui ont envahi les réseaux sociaux ces dernières semaines. Sur TikTok il y a Justin Bieber qui chante Flowers de Miley Cyrus, Miley Cyrus One more time de Britney Spears, Michael Jackson refait Eyes of the tiger, des versions sans fin de Drake, Kanye West, Taylor Swift, the Weekend, Ariana Grande et Harry style. Aucun d’entre eux n’a jamais joué ces reprises, elles sont toutes le résultat d’un logiciel qui utilise l’intelligence artificielle pour remplacer la voix originale par celle d’un autre artiste. Les modèles d’apprentissage automatique de synthèse vocale en manipulant les formes d’onde d’une voix sont capables de générer la voix de n’importe qui en un rien de temps sans la déformer. Ils préservent le timbre vocal, le ton émotionnel et même l’environnement acoustique environnant de l’orateur, le tout en quelques secondes.

