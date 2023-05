L’objectif Periscope sur l’iPhone 15 Pro Max n’est « confirmé que de manière indépendante »

Il y avait initialement des rapports contradictoires sur la question de savoir si l’objectif du périscope arriverait sur les deux modèles d’iPhone 15 Pro ou uniquement sur l’iPhone 15 Pro Max. Le point de vue consensuel pointe depuis un certain temps uniquement sur le modèle haut de gamme, et un leaker fiable dit maintenant avoir obtenu une «confirmation indépendante» de cela.

Cela indique que si vous recherchez une grande amélioration du zoom optique sur le téléobjectif, vous devrez préparer votre portefeuille pour un achat d’iPhone 15 Pro Max …

L’objectif périscope permet un zoom optique plus long

Notre article de retour en 2020 explique comment fonctionne le zoom optique et comment un objectif périscope permet des objectifs plus longs dans le boîtier mince d’un smartphone.

Le tl;dr est qu’il n’y a pas assez de profondeur dans un smartphone pour permettre des objectifs très longs, donc un objectif périscope a la plupart des éléments d’objectif assis latéralement sous le boîtier arrière et utilise un prisme pour plier la lumière à 90 degrés de l’élément extérieur dans la bosse de la caméra.

Cela peut confortablement permettre un zoom optique jusqu’à 10x dans un appareil photo de smartphone, bien que nous ne connaissions pas encore la distance focale maximale de l’implémentation d’Apple.

iPhone 15 Pro Max uniquement

Alors que les rapports les plus récents ont indiqué que l’objectif périscope était exclusif à l’iPhone 15 Pro Max, et certains accusent Inconnuz21 de vieilles nouvelles, le leaker dit que la nouvelle information est une confirmation indépendante, plutôt qu’une resucée de rapports antérieurs.

Enfin reçu une confirmation indépendante de ceci:

L’objectif Periscope sera disponible exclusivement sur l’iPhone 15 Pro Max […] Je ne me fie à aucune rumeur d’aucune sorte, donc j’étais toujours incertain.

Le leaker suggère qu’il y aura peu ou pas de preuves externes de la mise à niveau. Lorsqu’on leur a demandé si la disposition de la caméra changerait de quelque manière que ce soit, ils a répondu « pas vraiment. »

Zoom 6x ? zoom 10x ?

Il n’y a toujours aucune information sur la mesure dans laquelle Apple pousse le zoom optique. Il y a eu des suggestions de zoom 6x, tandis que d’autres pensent qu’Apple égalera le zoom 10x du S23 Ultra de Samsung.

La raison de l’incertitude est qu’il y a toujours un compromis entre la plage focale maximale et la qualité de l’image. C’est la raison pour laquelle vous pouvez acheter un objectif 18-400 mm de qualité médiocre pour un reflex numérique, mais les zooms professionnels offrent des portées considérablement plus courtes tout en coûtant beaucoup plus cher – et les photographes utilisent toujours des objectifs principaux (sans zoom) pour une qualité ultime. .

Samsung a tendance à chasser les chiffres, comme la (fausse) affirmation de 200 mégapixels qu’il fait pour le S23 Ultra, choisissant donc de pousser le zoom optique à la limite. Apple, en revanche, a tendance à privilégier la qualité aux spécifications, de sorte que l’entreprise peut choisir de limiter la plage à 6x.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :