Philips a créé un moniteur 1440p avec un écran E-ink attaché

En bref : les moniteurs E-ink ne sont pas un phénomène nouveau. Ils existent depuis quelques années maintenant, offrant aux utilisateurs tous les avantages de lecture des liseuses portables. Le problème est que les nuances de gris et les faibles taux de rafraîchissement signifient qu’ils ne sont pas très utiles pour d’autres activités, en particulier les jeux. Mais Philips a mis au point une nouvelle solution : un écran E-ink séparé fixé sur le côté d’un moniteur 1440p.

Fidèle à la tradition des noms de moniteur terribles, le 24B1D5600 de Philips est un moniteur IPS de 23,8 pouces 2560 x 1440 avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz et une luminosité de 250 nits. Il ne gagnerait généralement pas beaucoup d’attention sans l’écran E-ink collé sur le côté.

L’écran séparé de 13,3 pouces présente une résolution de 1200 x 1600 (150 PPI), un rapport d’aspect de 4:3, une prise en charge des niveaux de gris 4 bits et son propre éclairage d’écran, y compris la température de couleur pour minimiser l’exposition à la lumière bleue. L’eReader se connecte à l’unité principale via des charnières, ce qui lui permet d’être incliné jusqu’à 45 degrés afin que vous puissiez lire facilement le texte E-ink tout en étant assis directement devant l’écran du moniteur.

L’écran et l’écran E-ink nécessitent leurs propres connexions à un PC et à une source d’alimentation. Dans le cas de l’affichage séparé, l’entrée se fait via USB-C. Il peut également produire 15 W de puissance pour charger les appareils connectés.

L’idée est que grâce à la compatibilité plug-and-play, l’écran principal peut être utilisé pour un usage quotidien tandis que le deuxième moniteur est réservé au texte statique, ce qui contribue à améliorer la productivité. Gizmodo écrit qu’il existe également une application SmartRemote pour améliorer la qualité des documents textuels, y compris des boutons à l’écran pour le zoom et le panoramique. La mise en garde est que lors de l’utilisation de l’application, les documents ne peuvent être que visualisés, pas modifiés.

L’unité de moniteur principale dispose de plusieurs options de connectivité, notamment DP 1.2, un concentrateur USB Type-A à quatre ports, un port Gigabit Ethernet et une entrée audio. Il dispose également d’une entrée USB-C qui prend en charge USB PD 3.0 jusqu’à 90W.

Le Philips 24B1D5600 est actuellement disponible en Chine pour environ 850 $. On ne sait pas quand il arrivera aux États-Unis, mais vous pouvez en importer un pour 1 600 $. Alternativement, il y a l’ordinateur portable Lenovo ThinkBook Plus Twist, qui a un écran couleur E-ink intégré dans son couvercle tournant. La machine de Lenovo commencera à 1 649 $ lors de son lancement en juin.

