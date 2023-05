« Tesla Autopilot peut tuer », le fondateur d’Apple attaque Elon Musk

Steve Wonziak avait acheté une Model S en 2013. Il a qualifié les voitures de l’entreprise de dangereuses et dangereuses à conduire. Le principal problème est le freinage fantôme.

Parmi les nombreuses choses que l’intelligence artificielle peut faire, il y a aussi le meurtre. Steve Wonzniak, le co-fondateur d’Apple, le pense, qui a déclaré à CNN : « Si vous voulez voir une étude sur l’échec de l’intelligence artificielle qui essaie de vous tuer à chaque occasion, achetez une Tesla ». Wozniak a parlé d’Elon Musk et de son entreprise expliquant que les voitures Tesla ne sont pas sûres. Le co-fondateur d’Apple a notamment critiqué le freinage fantôme (freinage fantôme). Il a dit qu’il avait des problèmes de conduite, la voiture s’est arrêtée sans raison, brusquement, mettant le conducteur en danger. Ils lui avaient dit qu’elle « conduirait elle-même dans tout le pays d’ici la fin de 2016. Oh, je devais passer à ce modèle. Vous savez, 50 000 $, c’était pour rien. En fait, j’ai cru ces choses, et ce n’est même pas proche de la réalité. »

La relation difficile entre Tesla et Wozniak

Sa relation avec l’entreprise a connu des hauts et des bas, Wozniak avait en fait acheté une Tesla en 2013, une Model S, et pendant des années, il a poussé l’entreprise avec enthousiasme, visitant même les superchargeurs Tesla. Alors qu’il a remplacé son Model par une Chevy Bolt EV, le choix semble avoir été dicté par le lancement de l’Autopilot 2.0, décrié par l’ingénieur d’Apple. Maintenant, CNN a expliqué que les voitures de Tesla sont « incroyablement dangereuses à conduire ». Déjà lors d’une interview vidéo avec Stephen « Steve-O » Glover en 2022, il avait déclaré que sa Model S fonctionnait mal et que le freinage d’urgence automatique s’était déclenché sans raison. .

Freinages fantômes et accidents d’entreprise

En 2021, la National Highway Traffic Safety Administration a lancé une enquête sur Tesla pour une série d’accidents liés à des dysfonctionnements des freins. Il y a plusieurs cas, par exemple en 2022 dans la province chinoise du Guangdong une voiture dévalant la route incapable de freiner et percutant un cycliste. En mai 2021, une Tesla incontrôlable s’est écrasée à 160 km/h. Aussi dans ce cas il semble que le problème soit lié au dysfonctionnement des freins.

La même année, une vidéo de caméra de surveillance montre une voiture de société s’écraser à l’arrière d’un camion en mouvement. Dans le district de Qingpu, près de Shanghai, cependant, une Tesla a accéléré d’elle-même, entraînant le véhicule dans une rivière. L’année dernière, Tesla a expliqué que le ministère de la Justice des États-Unis enquêtait sur certains accidents, y compris mortels, impliquant le pilote automatique Tesla.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :