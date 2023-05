Les fuites de spécifications confirment que Nothing Phone (2) ne sera pas un milieu de gamme moyen

Bien qu’il n’y ait pas encore de date officielle, Nothing est sur le point de sortir son deuxième téléphone. Nommé le Nothing Phone (2), il s’appuie sur le battage médiatique qui a rendu le Phone (1) si célèbre. Et comme annoncé officiellement, le téléphone ne sera rien d’autre qu’un smartphone haut de gamme sur le marché.

Mais qu’en est-il de ses spécifications ? Va-t-il affronter les produits phares actuels, tels que le Xiaomi 13 Ultra et le Galaxy S23 Ultra ? Pas vraiment! Les rapports précédents concernant les spécifications ont suggéré que le téléphone ne serait pas livré avec le matériel le plus récent et le plus performant. Et la dernière fuite essentiellement confirmé.

Fuite des spécifications de Nothing Phone (2) !

Comme nous le savons déjà, le Nothing Phone (2) ne sera pas équipé du processeur haut de gamme actuel de Qualcomm. Au lieu de cela, il contiendra le Snapdragon 8+ Gen 1, qui est un SoC phare de dernière génération. Même avec ce chipset, le prochain téléphone Nothing résidera à proximité des produits phares actuels et fera un bond en avant par rapport aux mid-rangers actuels.

Outre le SoC, les autres spécifications du Nothing Phone (2) sont de niveau phare. Comme le disent les spécifications divulguées, le téléphone sera livré avec un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution FHD+. Le panneau offrira un taux de rafraîchissement de 120 Hz et arborera un capteur d’empreintes digitales intégré.

En ce qui concerne les caméras, le Nothing Phone (2) serait livré avec un capteur principal de 50 MP doté d’un OIS. Contrairement au Phone (1), il y aura deux capteurs secondaires au lieu d’un. Rien n’est prévu non plus pour proposer deux options de RAM et de stockage. Autrement dit, vous pouvez l’obtenir avec 8 Go ou 12 Go de RAM LPPDR5 et 128 Go ou 256 Go de stockage UFS 3.1.

En ce qui concerne la batterie, le téléphone (2) est conçu pour contenir une grande batterie de 5000 mAh avec un support de charge rapide sans fil et filaire. La fuite mentionne également la connectivité par satellite, NFC et les haut-parleurs stéréo. Comme vous pouvez le voir, avec ces spécifications, le téléphone ne sera certainement pas un appareil de milieu de gamme ordinaire.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine