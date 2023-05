La bataille de l’iPhone 14 Pro contre le Samsung S23 Ultra aiguise l’appétit pour l’iPhone 15 Pro

Une bataille d’appareils photo iPhone 14 Pro contre Samsung S23 Ultra conclut qu’il n’y a pas de gagnant clair, le choix dépendant du type de photos que vous souhaitez prendre.

Mais étant donné que c’était une chose à court terme principalement à cause du téléobjectif 10x de Samsung par rapport à celui d’Apple 3x, cela suggère certainement que le prochain iPhone 15 Pro sera clairement gagnant …

iPhone 14 Pro contre Samsung S23 Ultra

La comparaison de Crumpe est basée sur « la prise de vue » de centaines de photos et de pixels lorgnant pendant des heures « , et Stephen Shankland dit que même après tout cela, il ne peut pas choisir un gagnant clair.

Avec ses capacités de téléobjectif supérieures et un appareil photo principal intéressant de 200 mégapixels, je voulais que le Galaxy S23 Ultra de Samsung donne à Apple une leçon sur la façon dont un téléphone phare devrait gérer la photographie numérique. Pas parce que je veux qu’Apple perde, mais parce que je veux que la concurrence améliore la photographie sur smartphone de tout le monde. Mais même si les spécifications de l’appareil photo S23 Ultra sont meilleures que celles de l’iPhone 14 Pro à bien des égards, je ne vais pas le déclarer la meilleure option pour les photographes. Apple n’est pas non plus le leader incontesté. Après avoir pris des centaines de photos et observé des pixels pendant des heures, cette course se résume à ce que vous appréciez le plus dans les appareils photo des smartphones.

Traitement : l’iPhone gagne

Shankland a déclaré qu’aucun des deux téléphones n’était vraiment meilleur et que les deux étaient coupables de sur-traitement des images, mais l’iPhone est arrivé en tête car il donne un aspect plus naturel.

Détection de visage : l’iPhone gagne

Les deux ont bien fonctionné, mais l’iPhone était plus intelligent.

Dans une comparaison, il s’est correctement concentré sur une construction de bloc de jouet, pas sur l’enfant qui l’a créé qui était assis à l’arrière-plan. Dans une variété de scènes similaires, le Samsung est allé chercher les visages, à chaque fois.

Mode portrait : Samsung gagne

Shankland a donné la victoire à Samsung, pour une meilleure séparation – mais en regardant sa comparaison d’échantillons, je donnerais personnellement la victoire à Apple pour la même raison : le Samsung ressemble trop à une découpe Photoshop.

Détail : Samsung gagne

Le S23 a un capteur 50MP qui a capturé plus de détails (bien que Shankland affirme que le mode interpolé complet 200MP n’est qu’un gadget).

Grand angle : l’iPhone gagne

Samsung a une vue plus large, mais les photos d’Apple semblent plus naturelles.

Faible luminosité : Samsung gagne

Les prises de vue de l’iPhone ont été décrites comme plus boueuses et moins détaillées – bien qu’il n’y ait pas eu de cohérence dans laquelle la caméra éclairait davantage les scènes de nuit.

Téléobjectif

C’est évidemment la plus grande victoire pour Samsung, avec un zoom optique 10x contre 3x. Cela est dû à l’objectif périscope du S23, et nous attendons bien sûr la même chose dans les modèles iPhone 15 Pro – bien que nous ne sachions pas encore le grossissement exact qu’il offrira.

Ultrawide : l’iPhone gagne

L’iPhone a gagné ici pour des images plus nettes et un rendu des couleurs plus naturel.

Conclusion : pas de gagnant clair

Shankland conclut que le zoom 10x du Samsung offre une grande flexibilité pour les prises de vue créatives, mais l’iPhone donne des résultats plus naturels – et dispose d’une meilleure application pour appareil photo. Il n’y a cependant pas de gagnant clair.

Tout cela suggère que, même si l’iPhone 15 Pro n’ajoutait qu’un zoom 10x à travers l’objectif périscope à venir, cela changerait complètement l’équation en faveur de la société Cupertino.

Bien sûr, les fans de Samsung souligneront que les choses pourraient encore changer l’année prochaine. Mais il n’y a probablement aucune raison d’essayer l’essai basé sur iPhone de Samsung pour l’instant…

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :