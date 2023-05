La maladie de Parkinson pourrait être causée par une bactérie aquatique

Ceci est suggéré par une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université d’Helsinki qui ont trouvé des souches spécifiques de Desulfovibrio capables de former des agrégats de protéines α-synucléine.

Une bactérie appartenant au genre Desulfovibrio observée par micrographie électronique à transmission / Crédit : wikipedia

Une bactérie couramment présente dans les milieux aquatiques riches en matières organiques et dans les sols gorgés d’eau pourrait jouer un rôle clé dans le développement de la maladie de Parkinson. C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université d’Helsinki en Finlande, qui a montré que certaines souches bactériennes appartenant au genre Desulfovibrio sont une cause probable de la maladie. Dans le cadre de la recherche sur l’étiologie de cette pathologie neurodégénérative, il s’agit de conclusions significatives, car à ce jour les raisons pour lesquelles une personne contracte la maladie de Parkinson ne sont pas connues.

Des recherches antérieures ont identifié plusieurs facteurs impliqués, dans lesquels les composants environnementaux et génétiques interagissent, mais des enquêtes récentes ont montré que la gravité du trouble est associée à des concentrations accrues de souches de Desulfovibrio dans les selles. La nouvelle analyse des chercheurs s’est concentrée sur ce dernier facteur qui, dans un article qui vient d’être publié dans Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, a étudié expérimentalement le rôle des souches de Desulfovibrio chez les patients atteints de la maladie de Parkinson.

L’objectif des chercheurs, dirigés par le professeur Per Saris de l’Université d’Helsinki, était d’évaluer si les souches de Desulfovibrio trouvées chez les patients pouvaient entraîner une progression vers la maladie de Parkinson.

« La maladie – soulignent les chercheurs – est principalement causée par des facteurs environnementaux, c’est-à-dire par l’exposition environnementale aux souches bactériennes Desulfovibrio qui causent la maladie de Parkinson. Seule une petite fraction, soit environ 10 %, est causée par des gènes uniques. »

Les bactéries Desulfovibrio peuvent contribuer au développement de la maladie de Parkinson

L’enquête a révélé que ces souches, isolées à partir d’échantillons fécaux de dix patients parkinsoniens, provoquent l’agrégation de la protéine α-synucléine – élément clé de la pathologie de la maladie de Parkinson – chez Caenorhabditis elegans, un organisme modèle pour l’étude de la maladie. Les chercheurs ont également découvert que les souches de Desulfovibrio isolées d’individus sains ne provoquaient pas l’agrégation de l’α-synucléine dans la même mesure et qu’à l’inverse, les agrégats causés par les souches de Desulfovibrio obtenues à partir de patients atteints de la maladie de Parkinson étaient plus importants.

Dans l’ensemble, les résultats suggèrent que les souches de desulfovibrio peuvent contribuer au développement de la maladie de Parkinson en induisant l’agrégation de l’α-synucléine. « Nos résultats – précise Saris – permettent de dépister les porteurs de ces bactéries nocives Desulfovibrio. En conséquence, ils peuvent être ciblés par des mesures visant à retirer ces souches de l’intestin, soulageant et ralentissant potentiellement les symptômes des patients atteints de la maladie de Parkinson. »

« Une fois que les bactéries Desulfovibrio sont éliminées de l’intestin, les agrégats d’α-synucléine ne se forment plus dans les cellules intestinales, d’où ils voyagent vers le cerveau via le nerf vague comme les protéines prions » conclut l’expert.

