Les appels téléphoniques augmentent le risque d’hypertension artérielle

Le taux d’utilisation du téléphone mobile dans le monde aujourd’hui est vraiment élevé. Bien sûr, nous savons qu’il existe de nombreux effets secondaires à l’utilisation de téléphones mobiles pendant de longues heures. Cependant, de nouvelles études montrent qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser les téléphones portables pendant de longues heures avant que les effets secondaires n’apparaissent. Une nouvelle étude de la Guangzhou Southern Medical University montre que l’utilisation d’un téléphone portable pour des appels pendant plus d’une demi-heure par semaine augmente le risque d’hypertension artérielle de 12 %.

Les chercheurs ont utilisé les données de la UK Biobank, incluant plus de 210 000 adultes non hypertendus âgés de 37 à 73 ans, avec une période de suivi moyenne de 12 ans. Au cours de la période de suivi, les participants devaient déclarer eux-mêmes leur utilisation des téléphones portables pour passer et recevoir des appels. Cela inclut des années d’utilisation, des heures par semaine et s’ils ont utilisé les mains libres. Après ajustement pour tenir compte d’effets tels que l’âge, le sexe et le poids, les scientifiques ont spécifiquement analysé la relation entre l’utilisation du téléphone portable et l’hypertension d’apparition récente.

Le seuil d’appels sur téléphone mobile peut être de 30 minutes par semaine

Les résultats de l’étude montrent que par rapport aux non-utilisateurs de téléphones portables, les personnes qui utilisent des téléphones portables ont un risque accru d’hypertension artérielle de 7 %. Les personnes qui utilisaient leur téléphone portable plus d’une demi-heure par semaine avaient un risque d’hypertension artérielle 12 % plus élevé que celles qui utilisaient leur téléphone portable moins d’une demi-heure. Les résultats étaient similaires pour tous les sexes. Mais il n’y avait pas de risque plus élevé d’hypertension artérielle chez ceux qui utilisent les appels téléphoniques mains libres.

Après analyse, 30 minutes d’appels téléphoniques par semaine peuvent être un seuil. L’utilisation du téléphone portable moins d’une demi-heure par semaine n’a pas beaucoup d’impact sur la tension artérielle. Cependant, ce résultat n’est pas figé pour le moment. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vérifier les résultats. Mais pour l’instant, nous vous conseillons d’essayer de contrôler l’heure des appels téléphoniques mobiles dans la demi-heure chaque semaine.

Téléphones portables et santé humaine

Les téléphones mobiles font désormais partie intégrante de nos vies, nous permettant de discuter, d’accéder à des informations et de rester en contact avec les autres. Cependant, on s’inquiète de plus en plus des effets potentiels des téléphones portables sur la santé humaine. Jetons un coup d’œil aux preuves scientifiques actuelles sur l’impact des téléphones portables sur la santé humaine. L’accent est mis sur les risques potentiels liés à l’exposition aux rayonnements, à la fatigue oculaire et au bien-être psychologique.

Exposition aux radiations

L’une des principales préoccupations concernant les téléphones portables est le potentiel d’exposition aux radiations. Les téléphones portables émettent un rayonnement électromagnétique, qui peut être absorbé par les tissus du corps. Cela a conduit à craindre que l’utilisation prolongée des téléphones portables puisse augmenter le risque de certains types de cancer, y compris le cancer du cerveau.

Les preuves scientifiques sur cette question ne sont pas concluantes. Cependant, certaines études suggèrent un lien possible entre l’utilisation du téléphone portable et un risque accru de cancer du cerveau. Une étude menée par le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a révélé que l’utilisation régulière du téléphone portable était associée à un risque accru de gliome, un type de cancer du cerveau.

Cependant, veuillez noter que d’autres études n’ont pas trouvé de lien énorme entre l’utilisation du téléphone portable et le cancer du cerveau. Par ailleurs, les preuves sont encore limitées et des recherches supplémentaires doivent être menées pour vérifier les effets à long terme de l’utilisation du téléphone mobile sur la santé humaine.

Fatigue des yeux

Un autre risque potentiel lié aux téléphones portables est la fatigue oculaire. Les téléphones portables émettent de la lumière bleue, qui peut perturber le cycle naturel sommeil-veille du corps. Il peut également causer une fatigue oculaire, des maux de tête et d’autres problèmes de vision. De plus, la petite taille de l’écran des téléphones portables peut entraîner une mauvaise posture et une fatigue oculaire. Cela se produit principalement en raison de l’utilisation du téléphone pendant de longues périodes. Cela peut également entraîner des douleurs au cou et au dos. Pour atténuer ces risques, il est recommandé aux individus de faire des pauses fréquentes lorsqu’ils utilisent leur téléphone portable. Il est également nécessaire d’ajuster la luminosité de leurs écrans. De plus, les utilisateurs doivent essayer de tenir le téléphone à distance de leurs yeux.

Bien-être psychologique

Les téléphones mobiles ont également été liés au bien-être psychologique, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux. L’utilisation des médias sociaux sur les téléphones portables a été associée à un risque élevé de dépression et d’anxiété. En fait, il a aussi une sorte de lien avec d’autres problèmes de santé mentale.

De plus, l’utilisation du téléphone portable peut entraîner un besoin constant de validation et d’approbation. Cela peut entraîner des sentiments de stress et d’anxiété. Cela est particulièrement vrai pour les personnes plus jeunes qui peuvent être plus sensibles à l’influence des médias sociaux. Il y a aussi la pression de présenter une image parfaite en ligne.

Pour atténuer ces risques, il est recommandé aux individus de limiter leur utilisation des médias sociaux. Il sera bon de se fixer des limites et de demander l’aide de professionnels de la santé mentale si nécessaire.

Conclusion

Les téléphones portables font désormais partie intégrante de nos vies, mais il existe des risques potentiels associés à leur utilisation. Les preuves de l’impact des téléphones portables sur la santé humaine sont encore limitées, mais il existe certaines inquiétudes concernant l’exposition aux radiations, la fatigue oculaire et le bien-être psychologique.

Pour atténuer ces risques, il est recommandé aux particuliers de limiter leur utilisation du téléphone mobile. Les utilisateurs doivent faire des pauses fréquentes, ajuster la luminosité de leurs écrans et demander l’aide de professionnels de la santé mentale si nécessaire. Il est également important que les chercheurs continuent d’étudier les effets potentiels des téléphones portables sur la santé humaine. Afin que nous puissions prendre des décisions éclairées concernant notre utilisation du téléphone mobile. Cela aidera également les utilisateurs à s’assurer que nous prenons des mesures pour protéger notre santé et notre bien-être.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine