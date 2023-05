Google augmente le nombre d’annonces dans Gmail, les affichant au milieu des boîtes de réception

Une patate chaude : comment Google pourrait-il améliorer Gmail ? Que diriez-vous d’ajouter quelque chose dont personne ne veut : plus de publicités, dont certaines au milieu des listes de diffusion. Sans surprise, les personnes ne sont pas contents. Il ne s’agit que d’un test, donc elles ne seront peut-être pas diffusées à tout le monde, mais nous savons que Google n’est pas opposé à l’enfoncement des publicités dans la gorge des utilisateurs.

Les publicités sont apparues dans Gmail depuis longtemps maintenant, placées en haut des boîtes de réception des promotions et des réseaux sociaux, mais il semble que Google estime que les utilisateurs sont prêts pour plus – et dans des endroits intrusifs.

9to5Google a remarqué que, en commençant par le mobile, Google a commencé à diffuser des annonces dans le filtre « Mises à jour » de la boîte de réception Gmail, où vous trouverez des e-mails concernant les commandes, les factures, etc. C’est la première fois que des publicités apparaissent dans cette section.

Les deux publicités en haut de la liste de diffusion de l’onglet Mises à jour signifient que les trois filtres contiennent désormais des publicités. C’est particulièrement gênant pour les utilisateurs qui peuvent, à première vue, confondre ces publicités avec de vrais messages électroniques, même avec la case verte « Annonce » à côté d’eux.

Les utilisateurs de bureau n’ont pas non plus été épargnés par les publicités. Ils apparaissent dans les listes de diffusion – pas seulement en haut – dans les onglets Gmail. La bonne nouvelle est qu’ils ne sont pas apparus dans les boîtes de réception principales.

Google s’emballe avec les publicités Gmail maintenant pic.twitter.com/7ls0wTHoNR – Mark Irvine, électeur illégal de l’Eurovision ðªðº (@MarkIrvine89) 2 mai 2023

Ailleurs, les utilisateurs ont signalé avoir vu des publicités avec images en taille réelle en haut des boîtes de réception.

Les changements ont suscité la colère de nombreux utilisateurs de Gmail, c’est compréhensible. Une personne a tweeté qu’elle était furieuse de voir des publicités aléatoires encombrer sa boîte de réception, tandis qu’une autre a déclaré que la pratique devrait être illégale et a exigé que les publicités ne reviennent qu’en haut. D’autres sont simplement fâchés de devoir supporter un nombre accru de publicités dans Gmail.

En tant que personne qui travaille très dur pour garder mes e-mails sous contrôle, je suis absolument INCENSÉ que Gmail ne fasse que mettre des publicités aléatoires dans ma boîte de réception maintenant ??? pic.twitter.com/5LompTLLPL – romarin h (@rohallma) 3 mai 2023

Tous ceux qui utilisent le service de messagerie de Google n’ont pas vu ces publicités. La société a répondu à une question des développeurs xda sur l’augmentation avec la déclaration suivante :

Nous expérimentons constamment des formats et travaillons sur des moyens d’aider les personnes à découvrir et à entrer en contact avec de nouvelles entreprises. L’onglet Promotions affiche les e-mails promotionnels des entreprises auxquelles les personnes sont abonnés, ainsi que les offres et les offres des entreprises que les personnes pourraient aimer. L’année dernière, nous avons déployé des publicités InStream dans l’onglet Promotions sur les mobiles et, le mois dernier, nous les avons également étendues aux ordinateurs de bureau.

Il n’y a aucune garantie que Google diffusera les publicités supplémentaires à tout le monde, mais chaque fois que c’est quelque chose qui rapportera plus d’argent, les entreprises ont tendance à ignorer le tollé des utilisateurs.

Google a introduit une nouvelle fonctionnalité dans Gmail la semaine dernière, une fonctionnalité qui a été réellement appréciée par les utilisateurs : un contrôle de vérification bleu. Google indique que les icônes apparaîtront automatiquement dans les e-mails des entreprises qui font partie de la fonctionnalité BIMI (Brand Indicators for Message Identification) de Gmail, aidant les utilisateurs à identifier les e-mails authentiques et ceux qui sont des escroqueries.



