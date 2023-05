Fuite de la tablette Google Pixel : tous les détails apparaissent quelques jours avant le lancement

Il y a eu des discussions sur la tablette Pixel de Google depuis fin 2022, et personne ne connaissait son emplacement jusqu’à la rédaction de cet article. , Cependant, une liste de produits Amazon Japon nous a au moins donné une bouffée d’air frais sur la tablette Pixel. Le site a au moins divulgué les détails de l’appareil, y compris ses spécifications, ses prix ou sa disponibilité.

La tablette Google Pixel se montre en pleine gloire

Google ne prendra aucun risque avec sa nouvelle Google Pixel Tablet puisqu’il veut aussi conquérir le marché de la Table. Le produit désormais supprimé du site japonais révèle que l’appareil sera doté de la puce Tensor G2 de Google similaire à celle trouvée dans les prochains Pixel 7a et Pixel Fold dans quelques jours. Le processeur G2 promet également des performances élevées et de l’énergie pour fonctionner efficacement pour les utilisateurs.

En ce qui concerne les autres détails de l’appareil, la tablette Google Pixel sera livrée avec un écran LCD de 10,95 pouces avec un format d’image de 16:10 et une résolution de 2560 × 1600 pixels, offrant une luminosité maximale de 500 nits. Google réalise une autre grande victoire en combinant l’appareil avec un stylet USI 2.0. Cela permettra aux utilisateurs de profiter pleinement de son grand écran pour diverses tâches quotidiennes.

Passant du côté de la caméra, la tablette Google Pixel arborera une configuration à double caméra. Cela comprendra un objectif d’appareil photo 8MP à l’avant et à l’arrière. Accompagnant les caméras, la tablette prendra également en charge quatre haut-parleurs stéréo de haute qualité. De plus, les autres communications incluent la prise en charge des ports Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, UWB et USB-C 3.2 Gen 1.

La tablette sera disponible avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go. La tablette sera également alimentée par 8 Go de RAM.

Prix ​​et disponibilité

Selon notre source, la Google Pixel Tablet sera disponible au Japon à partir du 20 juin. L’appareil coûte environ 80 000 ¥ (environ 590 $ ou 530 €). La tablette sera disponible en deux coloris : porcelaine et noisette.

La tablette Pixel devrait être un sujet important lors de la prochaine conférence des développeurs Google I/O, basée sur la date de sortie du 20 juin. Les informations de cet article sont basées sur les rumeurs de liste d’Amazon Japon. à compter du 10 mai. Nous serons en mesure de vérifier si ces informations sont exactes ou non.

