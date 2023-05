Voici les meilleures applications Android Auto du marché [Download Now]

Android Auto est un système d’exploitation conçu pour les voitures, qui vous permet de connecter votre téléphone mobile et d’accéder à diverses applications depuis l’écran de la voiture. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’applications disponibles pour ce système, nous avons compilé une liste des 10 meilleures applications Android Auto que nous considérons comme essentielles pour une expérience de conduite exceptionnelle.

La liste comprend une variété d’applications qui répondent aux différents besoins des conducteurs, tels que la navigation, la diffusion de contenu et le divertissement. Ces applications ont été sélectionnées en fonction de leur compatibilité avec Android Auto et de leur utilité pour les conducteurs.

Les meilleures applications Android Auto

Amazon Musique

L’un des meilleurs services de streaming compatibles avec Android Auto est Amazon Music. Si vous êtes un utilisateur de l’écosystème Amazon, vous pouvez facilement utiliser ce service pour écouter votre musique et vos listes de lecture préférées tout en conduisant. L’application est livrée avec des commandes bien adaptées qui vous permettent de l’utiliser facilement depuis l’écran de la voiture.

Apple Musique

Apple Music est un autre excellent service de diffusion de musique compatible avec Android Auto. Bien que ce ne soit pas le service le mieux adapté pour Android, c’est une bonne alternative pour le streaming musical, et vous pouvez télécharger des chansons pour les écouter hors ligne. Les commandes sont bien adaptées à l’écran de la voiture, et c’est une excellente option pour les utilisateurs d’iOS avec Android Auto.

Audible

Si vous préférez les livres audio et les podcasts à la musique, Audible est une excellente application pour vous. Il s’agit d’un service d’abonnement qui vous permet d’écouter vos livres audio et podcasts préférés tout en conduisant. L’application est livrée avec des commandes adaptées à l’écran de la voiture, ce qui la rend facile à utiliser sans avoir à quitter la route des yeux.

Google Maps

Google Maps est une application essentielle pour la navigation et est le navigateur par défaut pour Android Auto. Cependant, si vous ne l’avez pas sur votre téléphone, vous pouvez facilement le télécharger depuis le Play Store. Google Maps est une application de navigation très polyvalente et très utile pour la conduite. Il vous permet de concevoir des trajets avec plusieurs arrêts, de visualiser des points d’intérêt et de recevoir des alertes de trafic.

Livres et livres audio Google Play

Si vous avez acheté des livres et des livres audio sur le Google Store officiel, vous pouvez utiliser l’application Google Play Livres et livres audio pour les écouter en conduisant. L’application est compatible avec Android Auto et est préinstallée sur la plupart des téléphones Android. Si vous l’avez supprimé, vous pouvez facilement le réinstaller à partir du Play Store.

Podcasts Google

Google propose un service de podcast connu sous le nom de Google Podcasts, qui permet aux utilisateurs de centraliser leur expérience d’écoute de podcast. En utilisant le service Google, les utilisateurs peuvent écouter leurs podcasts enregistrés via Android Auto. L’application peut être téléchargée ou accessible via Android Auto, mais seuls les podcasts enregistrés seront disponibles sans installation.

Nous y voilà

Une excellente alternative à Google Maps est disponible qui offre la commodité de télécharger des cartes pour une navigation hors ligne, permettant de naviguer sans connexion Internet ou lors de voyages à l’étranger. Cette fonction est particulièrement utile dans les situations où la couverture réseau n’est pas disponible.

Messager

Android Auto prend en charge les applications de messagerie, en plus de la fonction SMs intégrée dans Android. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous conduisez lorsque vous avez besoin de savoir quand quelqu’un vous a envoyé un message important. Avec les applications de messagerie intégrées à Android Auto, vous pouvez rapidement décider d’appeler la personne ou de répondre à son message en utilisant la dictée vocale, sans être distrait de la route.

Signal

Pour ceux qui privilégient la confidentialité, Signal est une application de messagerie qui offre une alternative sécurisée à WhatsApp. En tant qu’application de messagerie axée sur la confidentialité, c’est une excellente option pour ceux qui apprécient la protection des données. De plus, Signal a été optimisé pour une utilisation dans Android Auto, afin que vous puissiez rester connecté à vos contacts en toute sécurité pendant la conduite.

Spotify

Spotify, le service de streaming musical le plus populaire du monde occidental, propose à la fois un forfait payant et gratuit avec des publicités pour ses utilisateurs. Quel que soit le forfait que vous choisissez, il s’agit d’un service de musique idéal à utiliser en conduisant, et il est compatible avec Google Maps et Waze lorsqu’il est utilisé dans Android Auto.

Pendant la conduite, Spotify vous offre une expérience immersive avec son affichage plein écran et ses commandes faciles à utiliser qui vous permettent de gérer la lecture sans aucune distraction importante. De plus, Spotify propose un vaste catalogue de musique et de podcasts auxquels vous pouvez accéder lorsque vous êtes sur la route.

Bonus : YouTube Musique

Nous arrivons maintenant à un autre service de streaming, et il semble qu’il y en ait déjà pas mal sur le marché. YouTube Music est le service de musique de Google fourni avec un abonnement YouTube Premium, et il offre un accès à une vaste collection de chansons.

Bien qu’il n’ait pas la meilleure qualité sonore (ce qui n’est pas nécessairement essentiel lorsque vous êtes dans une voiture), c’est toujours une excellente option à considérer, surtout si vous faites déjà partie de l’écosystème Google ou payez pour YouTube. Avec YouTube Music, vous pouvez profiter de tous vos morceaux préférés sur la route.

Verdict

En conclusion, voici quelques-unes des meilleures applications pour Android Auto que vous devriez envisager d’installer. Ils sont tous faciles à utiliser et sont dotés de commandes bien adaptées qui permettent une utilisation en toute sécurité pendant la conduite. Avec ces applications, vous pouvez profiter d’une expérience de conduite plus confortable et pratique. Que vous naviguiez dans la circulation ou que vous écoutiez simplement vos morceaux préférés.

