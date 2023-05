Excellente nouvelle pour tous les utilisateurs de smartphones Huawei, HarmonyOS devient enfin mondial !

Bonne nouvelle pour les fans de Huawei du monde entier ! Enfin, les fans de Huawei du monde entier pourront découvrir HarmonyOS de Huawei. Après que le gouvernement américain a imposé plusieurs sanctions à Huawei, la société technologique chinoise n’a pas tardé à introduire son propre système d’exploitation mobile. En fait, HarmonyOS est un système d’exploitation polyvalent. Il a la capacité de fonctionner sur différents types d’appareils électroniques.

Les capacités multiplateformes d’HarmonyOS lui permettent de fonctionner sur presque tous les appareils électroniques. Outre les smartphones, il peut également fonctionner sur des téléviseurs intelligents, des systèmes d’infodivertissement embarqués et des montres intelligentes, pour n’en citer que quelques-uns.

Le rapport de Huawei lançant son propre système d’exploitation mobile était une excellente nouvelle pour tous les fans de Huawei du monde entier. Tout le monde avait tellement hâte de mettre la main dessus. En fait, HarmonyOS de Huawei a commencé à se répandre très rapidement juste après son lancement. Il a gagné sa place en tant que système d’exploitation mobile à la croissance la plus rapide au monde et continue de croître. Dans l’état actuel des choses, HarmonyOS n’a que deux ans. Pourtant, c’est le troisième plus grand système d’exploitation mobile au monde.

Les utilisateurs de Huawei HarmonyOS signalent quelques problèmes

En tant que passionné de technologie, je cherchais des commentaires négatifs sur le système d’exploitation. Cependant, j’ai trouvé trop peu de choses pour en parler. La critique la plus courante, cependant, est que le système d’exploitation est un fork d’Android. Huawei a nié cela à plusieurs reprises, tout comme d’autres développeurs HarmonyOS.

En ce qui concerne l’utilisateur final, il semble que personne n’ait vraiment de problème. Rien que pour cela, Huawei devrait être applaudi. Normalement, lorsqu’un nouveau système d’exploitation est lancé, les bugs sont l’un des problèmes les plus courants que l’on peut trouver. Avec HarmonyOS de Huawei, cependant, nous entendons à peine parler de tels problèmes. Cela donne à l’entreprise plus de place pour développer le système d’exploitation et ajouter plus de fonctionnalités.

HarmonyOS de Huawei est-il vraiment un fork d’Android ?

La première chose à comprendre est qu’Android et HarmonyOS fonctionnent sur des architectures différentes. Alors qu’Android fonctionne sur le noyau Linux, HarmonyOS fonctionne sur le micro-noyau. Ils peuvent avoir des interfaces, des fonctionnalités et des caractéristiques similaires. Cependant, ils sont complètement différents. Huawei a construit HarmonyOS pour qu’il soit très similaire à Android pour une raison fondamentale. Chaque utilisateur de Huawei était sur Android avant que les sanctions n’entrent en vigueur. Ainsi, l’entreprise pourrait facilement les perdre si cela rendait le système d’exploitation différent.

Tous les utilisateurs de smartphones Huawei sont habitués à l’interface EMUI. Dans ce cas, il est très logique de donner à HarmonyOS une interface similaire. De plus, l’utilisateur peut facilement passer au nouveau système d’exploitation sans se soucier d’une nouvelle interface. Une fois que Huawei sera en mesure de migrer tous ses utilisateurs vers HarmonyOS, il modifiera progressivement l’interface HarmonyOS.

Il convient également de noter qu’Android est conçu pour fonctionner avec des appareils dotés d’écrans. HarmonyOS, en revanche, est construit différemment. Comme vous le savez peut-être déjà, HarmonyOS offre une expérience utilisateur transparente et cohérente sur tous les appareils. L’architecture du micro-noyau permet à HarmonyOS de s’exécuter sur des appareils dotés d’écrans ainsi que sur des appareils IoT.

HarmonyOS a la capacité de s’adapter à différentes plates-formes matérielles. Android n’a pas cette capacité. Cela rend HarmonyOS plus polyvalent que tout autre système d’exploitation. C’est aussi un système d’exploitation léger. Cela facilite l’exécution sur des appareils avec des spécifications relativement faibles. Donc, non, HarmonyOS n’est pas un fork d’Android, comme beaucoup le disent. Les deux fonctionnent sur des architectures différentes.

Huawei HarmonyOS se mondialise

Après le lancement d’HarmonyOS, ce sont les utilisateurs mondiaux qui étaient les plus enthousiastes. Huawei, en revanche, avait un plan complètement différent. La société s’est concentrée uniquement sur le marché chinois, sans aucune information sur un déploiement mondial. HarmonyOS 3.0 et 3.1 ont été publiés, donnant de l’espoir aux utilisateurs mondiaux. Mais la société a de nouveau snobé ses utilisateurs mondiaux.

Au lieu de cela, les utilisateurs mondiaux ont obtenu une version mise à jour de l’EMUI de Huawei. De nombreux utilisateurs ont en fait adoré la nouvelle interface EMUI car elle avait une sensation HarmonyOS. Cependant, le souhait ultime était d’obtenir le vrai HarmonyOS.

Enfin, il semblerait que Huawei soit prêt à tester HarmonyOS sur le marché mondial. Habituellement, lorsque Huawei lance un nouvel appareil, la version globale exécute EMUI tandis que la version chinoise exécute HarmonyOS. Mais cette histoire semble changer. Huawei a commencé à lancer de nouveaux smartphones avec HarmonyOS pour les versions mondiales.

Récemment, le plus grand fabricant d’équipements de télécommunications au monde a lancé deux smartphones. Le milieu de gamme Huawei Nova 11i et le fleuron Huawei P60 Pro. Les premières ventes ont commencé, comme d’habitude, en Chine. Les deux appareils ont été lancés avec HarmonyOS pour le marché chinois. Comme d’habitude après le lancement d’HarmonyOS, tout le monde s’attendait à ce que les utilisateurs mondiaux obtiennent EMUI 13. Cependant, quelque chose d’autre s’est produit. Huawei a décidé de vendre ces appareils avec HarmonyOS installé. Cette fois-ci, la société abandonne EMUI pour tous les appareils mondiaux.

Qu’est-ce que cela indique?

Eh bien, ne vous faites pas trop d’espoir. Huawei n’a fait aucune déclaration officielle sur le moment où HarmonyOS sera disponible pour les utilisateurs mondiaux. Mais le fait que la société ait lancé ces deux smartphones avec HarmonyOS dans le monde entier en dit long. Tout porte à croire que Huawei est prêt à diffuser le nouveau système d’exploitation à tous les utilisateurs mondiaux. Sinon, nous préférerions voir l’entreprise suivre la tendance normale d’utilisation d’EMUI 13 pour les utilisateurs mondiaux.

Des millions d’utilisateurs mondiaux de smartphones Huawei sont impatients de mettre la main sur HarmonyOS. Enfin, ils peuvent maintenant pousser un soupir de soulagement. Maintenant que le système d’exploitation est disponible pour les utilisateurs mondiaux, l’attente semble terminée. Il ne nous reste plus qu’à attendre la date officielle de déploiement. Espérons que Huawei fera bientôt l’annonce officielle.

Nous savons très bien que la plupart des fans de Huawei sont impatients de recevoir les nouvelles passionnantes de la date de déploiement. Par conséquent, nous garderons un œil attentif sur cette nouvelle. Nous annoncerons tous les développements dès qu’ils seront publiés.

