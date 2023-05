Magic Compose : Bard fait enfin son chemin vers Google Messages pour améliorer vos textes

Google Messages introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Magic Compose », qui utilise l’IA pour générer des réponses aux messages. Cette fonctionnalité ne se limite pas aux simples messages texte, car elle peut également créer des réponses poétiques. Voici un aperçu de ce que le nouvel outil Google AI offrira.

Alors, qu’est-ce que Magic Compose ?

Depuis plusieurs années, Google Messages tente d’aider les utilisateurs à composer des messages texte à l’aide de sa fonction Smart Reply. Cependant, cette caractéristique ne produit pas toujours des résultats satisfaisants. Pour améliorer l’utilité des réponses automatisées, Google a exploré l’intégration de Bard dans son application de messagerie.

Selon les rapports de 9to5Google, les réponses générées par l’IA seront bientôt acheminées vers Google Messages via un outil appelé Magic Compose. Avec cet outil d’intelligence artificielle, Google Messages offrira une variété de réponses aux messages texte dans différentes tonalités.

La fonction est activée en appuyant sur une icône de crayon scintillant dans le champ de texte. En appuyant sur ce crayon, vous pourrez choisir le ton de votre message. Vous aurez le choix entre des options formelles, excitantes et lyriques. Lyrical sonne comme un moyen idéal d’ennuyer vos amis avec une chanson ????.

Les captures d’écran montrent également que cette fonctionnalité vous aidera également à composer un message si vous ne trouvez pas les bons mots pour vos messages. Il convient de noter que ces réponses sont basées sur le contexte de votre conversation. Google souligne également que, contrairement à Smart Reply, qui s’exécute sur votre téléphone, Magic Compose nécessitera une connexion Internet.

Paramètres et exigences

Vous trouverez la fonction Magic Compose sur la même page de paramètres que la fonction Smart Reply. Comme mentionné précédemment, vous aurez besoin d’une connexion Internet pour utiliser la fonctionnalité. Au bas de la page, Google note : « Les suggestions de Magic Compose varient selon la conversation et sont générées sur les serveurs de Google. Des frais de transporteur s’appliquent. D’autres suggestions sont générées sur l’appareil.

De plus, Compose ne fonctionnera qu’avec l’application Google Message.

Quand Magic Compose sera-t-il disponible ?

Sur la base du niveau d’avancement apparent de Magic Compose, la fonctionnalité sera probablement bientôt disponible au public. Si vous souhaitez bénéficier bientôt de la fonctionnalité Magic Compose, nous vous suggérons de vous inscrire aux tests bêta sur le Play Store.

Conclusion

Magic Compose est fondamentalement une version meilleure et plus intelligente de la fonction Smart Reply. Cependant, c’est une fonctionnalité pratique, et j’ai hâte de l’essayer.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité d’IA ? Est-ce quelque chose que vous seriez prêt à essayer ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

