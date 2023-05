Découvrez Growatt VITA 550, la centrale électrique super compacte

Avec l’augmentation constante de la quantité de gadgets et d’appareils électroménagers dans nos foyers, les besoins en énergie augmentent également régulièrement. Et obtenir vos options de recharge à l’extérieur de la maison est aujourd’hui très important pour de nombreux utilisateurs. Parce que même pendant les voyages de camping, de route ou de pêche, vous voulez pouvoir entretenir vos appareils dans une certaine mesure. C’est là que les centrales électriques entrent en scène. Et aujourd’hui, nous avons pour vous un modèle compact très intéressant avec Grovatt VITA 550.

Grovatt VITA 550 est certainement l’une des plus petites centrales électriques, mais la taille compacte ne réduit pas le grand potentiel et les possibilités. Le VITA 550 est livré avec une capacité de 538 Wh et une puissance de sortie de 600 W (1050 W en pointe), ce qui devrait couvrir jusqu’à 90 % de vos appareils et appareils électroniques d’extérieur essentiels. Et la batterie LiFePO4 longue durée devrait durer environ 10 ans avec plus de 3000 cycles garantis. Bien sûr, vous disposez également de nombreux ports avec 11 prises polyvalentes. Grâce à l’application intelligente, il est également beaucoup plus facile de le suivre et de le contrôler à votre guise.

Charge solaire rapide

Les gars de Grovatt sont tout à fait des experts dans le domaine solaire, il est donc logique que la charge solaire soit là aussi bien que l’option la bienvenue. Avec une efficacité MPPT de 99 %, la conversion de l’énergie de charge solaire est tout simplement parfaite. Et grâce à une plage de tension d’entrée plus large, il est également compatible avec de nombreuses autres marques et modèles de panneaux solaires. Au final, vous pouvez le recharger avec un panneau solaire en seulement 2,5 heures. Mais bien sûr, le choix de la recharge murale est là aussi. Et grâce à la technologie d’onduleur bidirectionnel, vous pouvez vous débarrasser en toute sécurité du besoin de gros adaptateurs encombrants. Tout est léger, tout en offrant une charge rapide en environ 1,8 heure.

Et ce ne serait pas nous, si nous ne pouvions pas apporter de bonnes nouvelles sur les prix. Parce que Grovatt VITA 550 est actuellement en vente sur le site officiel. Au lieu des 529 $ normaux, vous ne paierez plus que 459 $ avec une remise complète de 70 $. C’est un prix assez intéressant pour une centrale électrique très puissante mais super compacte. Ou vous pouvez même ajouter des panneaux solaires de 100 W ou 200 W à l’emballage. Alors allez-y sans hésiter.

À propos de Growatt

Fondée en 2011, la société a 12 ans d’expérience dans les solutions d’énergie solaire résidentielle et les solutions de stockage d’énergie et est le choix de plus de 3 millions de particuliers et de familles de fans. Growatt fournit des systèmes d’énergie solaire résidentiels intégrés, notamment des onduleurs photovoltaïques, des batteries de stockage d’énergie, des chargeurs de véhicules électriques et des systèmes de gestion de l’énergie. Aider à construire une base plus solide dans l’industrie du stockage d’énergie ainsi que dans le domaine solaire, par rapport aux autres marques de générateurs solaires. Et pour cela, il est très apprécié par les clients et reconnu par les organisations faisant autorité pour la performance solaire en Europe et aux États-Unis.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine