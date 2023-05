Les concepts montrent à quoi ressemblerait un « Dynamic Dock » dans macOS

Apple a ajouté de nouveaux modes d’interaction dans iOS avec les activités en direct, qui donnent aux utilisateurs un aperçu des activités importantes en cours, telles que la lecture multimédia ou même l’heure estimée d’arrivée d’un Uber. Ces interactions sont facilement accessibles via l’écran de verrouillage ou l’île dynamique. Et si Apple apportait des interactions similaires au Mac ? Ces concepts de « Dynamic Dock » montrent exactement cela.

Station d’accueil dynamique pour macOS

Le premier concept, créé par Janum Trivédi (via BGR), imagine ce que ce serait d’avoir des interactions dynamiques avec les applications Mac via leurs icônes dans le Dock. Dans un post sur Twitter, Trivedi a réfléchi : « Et si le dock macOS et ses icônes étaient plus dynamiques et fluides ?

Dans une courte vidéo, le designer montre à quoi ressemblerait son idée en action. En maintenant le curseur de la souris sur une icône, le Dock afficherait des actions étendues pour cette application. Pour les messages, les utilisateurs verraient les chats non lus. L’icône de l’application Musique afficherait les commandes multimédias, tandis que Safari afficherait la progression des téléchargements en arrière-plan.

Trivedi explique que les icônes pourraient également être développées automatiquement pour des « raisons temporelles », comme lorsqu’une nouvelle chanson commence à jouer. Cela fonctionnerait de la même manière que les activités en direct dans Dynamic Island, qui augmentent sa taille lorsqu’il y a une mise à jour importante d’une application. John Gruber a noté que le concept ressemble à une « version moderne de la bande de contrôle » dans Mac OS classique.

Vous pouvez vérifier le concept ci-dessous :

Et si le dock macOS et ses icônes étaient plus dynamiques et fluides ? Création d’une petite démo qui montre des aperçus de messages, de la musique en direct, la progression du téléchargement, etc. Assez heureux de la façon dont cela s’est avéré! pic.twitter.com/YpzrWU5klA – Janum Trivedi (@jmtrivedi) 2 mai 2023

Un deuxième concept créé par Andrew Sereda imagine une idée similaire. Mais au lieu d’icônes dynamiques, le Dock aurait un espace dédié aux activités en direct, semblable à une pile de widgets dans iOS. Les utilisateurs pourraient voir plus d’une interaction dans le Dock simplement en les faisant défiler.

À quoi s’attendre de macOS 14 ?

Apple devrait annoncer et publier la première version bêta de macOS 14 le mois prochain lors de la WWDC 2023. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de détails sur ce qui changera avec la prochaine mise à jour de macOS, ce qui suggère que la mise à jour se concentrera sur des fonctionnalités et des améliorations mineures.

Pendant ce temps, iOS 17 et watchOS 10 devraient inclure des changements plus notables :

Aimez-vous l'idée d'avoir un Dynamic Dock sur votre Mac ?



