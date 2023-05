Samsung Galaxy Z Flip 5 : voici tout ce que nous savons sur le prochain téléphone Flip de Samsung

Samsung est actuellement l’acteur dominant sur le marché des téléphones pliables, et il y a une grande anticipation autour du Galaxy Z Flip 5. Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est l’un des appareils que beaucoup attendent avec impatience, car il devrait avoir quelques mises à niveau sur ses prédécesseurs.

Le Galaxy Z Flip 4 a apporté des améliorations à l’appareil photo, à la durée de vie de la batterie et aux performances. Cette année, Samsung devrait apporter des améliorations supplémentaires à ce téléphone à clapet bien-aimé. Voici ce que nous savons actuellement sur le prochain téléphone Flip de Samsung.

Quand sortira le Samsung Galaxy Z Flip 5 ?

Samsung n’a pas encore révélé de date officielle pour la sortie du Galaxy Z Flip 5. Mais nous pouvons regarder quand les modèles précédents sont sortis pour estimer quand l’appareil peut être dévoilé. Notez qu’il n’y avait pas de Galaxy Z Flip 2.

Samsung Galaxy Z Flip : février 2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G : août 2020

Samsung Galaxy Z Flip 3 : août 2021

Samsung Galaxy Z Flip 4 : août 2022

Comme vous pouvez le voir, Samsung a lancé de nouveaux téléphones pliables en août au cours des trois dernières années. On peut donc parier en toute sécurité sur un lancement en août du Samsung Galaxy Z Flip 5. Cependant, certaines fuites de The Elec suggèrent que Samsung pourrait lancer le Flip 5 plus tôt.

Les fuites suggèrent que le lancement pourrait être avancé de deux ou trois semaines. Cela indique que nous pourrions voir le lancement du Galaxy Z Flip 5 en juillet plutôt qu’en août.

Caractéristiques que nous pourrions voir dans le Samsung Galaxy Z Flip 5

Un nouveau mécanisme de charnière et un affichage extérieur

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 pourrait subir des changements de conception considérables cette année. L’un des changements de conception pourrait être un nouveau mécanisme de charnière pour réduire le pli de l’écran. Selon l’analyste d’affichage Ross JeuneSamsung a repensé la charnière pour rendre le sans pli visible.

On suppose que la société a développé une charnière en forme de larme similaire à celle de l’Oppo Find N2 Flip. L’écran externe du Flip 5 bénéficiera également d’un rafraîchissement de la conception. Selon le pronostiqueur renommé Ice Universe, l’écran externe devrait s’agrandir. Le Flip 4 a un écran extérieur de 1,9 pouces, mais nous pourrions voir un écran extérieur encore plus grand de 3,4 pouces avec le Flip 5.

L’écran externe devrait également avoir une résolution de 720p, ce qui, compte tenu de sa taille, est plus que suffisant pour fournir une image nette.

Performances, stockage et spécifications de l’appareil photo

Fuite Yogesh Brar a affirmé que le Z Flip 5 offrira un chipset Snapdragon pour Galaxy. Ce sera probablement le même Snapdragon 8 Gen 2 trouvé dans la gamme S23. Cependant, Qualcomm publie également un chipset Plus au milieu de chaque année, ce qui pourrait également être une possibilité.

En ce qui concerne le stockage, SamMobile dit que nous devrions voir des options de 128 Go, 256 Go et 512 Go pour le téléphone. On ne sait pas si Samsung utilisera le stockage UFS 3.1 ou 4.0 avec le Z Flip 5. Je suppose qu’ils utiliseront l’UFS 3.0 plus lent dans la variante 128 Go et le nouveau UFS 4.0 dans les autres variantes.

Yogesh Brar a également partagé des détails sur les spécifications de l’appareil photo du Galaxy Z Flip 5. Selon le leaker, il comportera un système de caméra arrière double comprenant un appareil photo principal 12MP et un objectif ultra-large 12MP. Cela peut être une nouvelle décevante pour ceux d’entre nous qui anticipent des mises à jour importantes.

Cependant, Brar a également suggéré que les capteurs d’image utilisés sont nouveaux. Ainsi, nous pourrions voir une amélioration de la qualité de l’image.

Combien coûtera le Galaxy Z Flip 5 ?

Il n’y a pas de rumeurs ou de fuites sur le coût du Flip 5. Mais les précédents modèles Flip montrent que Samsung n’a pas augmenté les prix. Le modèle de base du Flip 4 a été lancé avec un prix de départ de 999 $. C’était le même prix de base que le Galaxy Z Flip 3 en 2021. Nous nous attendons donc toujours à ce que le Galaxy Z Flip 5 commence à 999 $ pour la variante de base.

C’est tout ce que nous avons vu jusqu’à présent en termes de rumeurs autour du Samsung Galaxy Z Flip 5. Cependant, nous continuerons à mettre à jour cet article régulièrement à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Assurez-vous donc de vérifier régulièrement.

Quelles fonctionnalités vous attendez-vous à voir avec le Galaxy Flip 5 cette année ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.

