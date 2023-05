Google Pixel 7a fuit dans une vidéo de démontage sans précédent avant le lancement officiel

Le nombre de jours dont dispose Google pour présenter sa nouvelle gamme de produits, dont le Google Pixel 7a, arrive à grands pas. Au moment de la rédaction de cet article, il est maintenant plus évident à quoi ressemblera l’appareil Pixel 7a. Un YouTuber, PBKreviews, a présenté l’appareil, présentant les composants internes du smartphone et les modifications de conception.

Les composants internes de Google Pixel 7a

Le YouTuber commence par retirer le plateau de la carte SIM et faire levier sur la coque arrière. Fait intéressant, les utilisateurs peuvent démonter le Pixel 7a à l’avant et à l’arrière, ce qui facilite les réparations d’écran car ils ne nécessitent pas un démontage presque complet. Le smartphone est doté d’une coque arrière en plastique qui ressemble au Pixel 7 ordinaire.

Alors qu’il creuse plus profondément dans l’appareil, nous voyons que le téléphone a une bobine de charge sans fil et une antenne NFC. On retrouve également une batterie de 4 300 mAh juste sous cette partie. Un test plus approfondi montre que la partie principale abrite un appareil photo principal de 64 MP avec OIS, un module ultra large de 13 MP et un appareil photo selfie de 13 MP.

PBKreviews attribue au Google Pixel 7a un score de fixabilité de 7,5 sur 10. Ce score dépasse le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, qui ont respectivement (6/10) et (5,5/10). Cela indique que la plupart des composants du Pixel 7a, y compris son écran, sa batterie et ses appareils photo, sont assez faciles à réparer et à accéder.

Lancement prévu à Google I/O 2023

Comme mentionné, le Pixel 7a sera lancé lors de la conférence des développeurs Google I/O 2023. De plus, pour rappel, la conférence des développeurs de cette année aura lieu le 8 mai 2023. Vous pouvez trouver votre invitation complète ici. Le PixelFold devrait également accompagner le Pixel 7a

Il y a beaucoup d’enthousiasme pour l’introduction officielle du Google Pixel 7a lors de la conférence des développeurs Google I/O, car la vidéo de déconstruction divulguée en a révélé beaucoup sur les composants internes de l’appareil et les améliorations de conception. Lors de l’événement, Google annoncera le Pixel 7a aux côtés d’autres appareils comme le Pixel Fold la semaine prochaine.

On se voit là-bas!

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine