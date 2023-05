Apple Watch aide à sauver la vie d’une femme après s’être effondrée dans une chambre d’hôtel à cause d’une rupture de l’aorte

Un utilisateur de Reddit a partagé une histoire incroyable sur la façon dont l’Apple Watch a aidé à sauver la vie de sa mère. Selon Xanderpy, utilisateur de Reddit, leur mère était en voyage d’affaires et séjournait à l’hôtel lorsqu’elle a commencé à ressentir des douleurs à la poitrine.

Elle a envoyé un texto à un ami qui se trouvait dans le même hôtel, et peu de temps après, « elle s’est effondrée sur le sol, face la première ».

Ma mère était en voyage d’affaires dans un autre État et séjournait dans un hôtel. Elle a commencé à ressentir une douleur dans la poitrine et s’est inquiétée. Elle a envoyé un texto à son amie qui était également à l’hôtel et lui a demandé de venir dans sa chambre (cela n’impliquait pas qu’il y avait une urgence). Immédiatement après cela, elle s’est effondrée sur le sol, face la première.

Lorsque son amie est arrivée dans la chambre, elle l’a trouvée effondrée sur le sol et a immédiatement appelé le 911. À sa grande surprise, les répartiteurs lui ont dit qu’une ambulance était déjà en route. Lorsque la mère de l’utilisateur de Reddit est tombée, la fonction de détection de chute de son Apple Watch s’est déclenchée pour appeler les services d’urgence en son nom.

Ces minutes supplémentaires entre le moment où l’Apple Watch a appelé le 911 et l’arrivée de l’ami se sont avérées cruciales. Lorsque la mère de l’utilisateur de Reddit est arrivée à l’hôpital, les médecins ont déclaré qu’elle avait une rupture de l’aorte et que l’une des clés du traitement était le transport immédiat à l’hôpital :

Quelques minutes plus tard, son amie est venue dans sa chambre, l’a trouvée effondrée sur le sol et a appelé le 911. Ce faisant, ils ont déclaré qu’une ambulance était déjà en route. Il s’avère que ma mère avait une rupture de l’aorte et que la situation était si grave qu’il lui a fallu un ensemble insensé de circonstances pour s’en sortir, y compris le transport incroyablement rapide vers l’hôpital. Avance rapide jusqu’à quelques jours plus tard, lorsqu’elle s’est réveillée de la chirurgie (plus quelques jours depuis qu’elle était sur des tubes d’alimentation / respiratoire au début) et nous lui avons demandé si elle avait appelé le 911 avant de s’effondrer. Elle n’a pas. Nous avons découvert que sa montre appelait le 911 après la chute et ne détectait aucun mouvement.

Réfléchissant à la situation, l’utilisateur de Reddit déclare avoir un nouveau respect pour les fonctionnalités de santé de l’Apple Watch :

Je vois parfois des histoires comme celle-ci et je pense qu’elles sont exagérées pour la publicité ou peut-être simplement inventées. Je n’y pense évidemment plus. La technologie Apple a déjà une emprise ferme sur moi et toute ma famille, mais ça… c’était autre chose. Cela a fait de moi un utilisateur Apple à vie et m’a montré qu’une technologie comme celle-ci peut vraiment sauver des vies.

Dans ce cas précis, la détection de chute de l’Apple Watch a été la fonctionnalité qui s’est déclenchée pour aider à sauver une vie. Vous pouvez en savoir plus sur la façon d’activer cette fonctionnalité dans notre guide complet.

