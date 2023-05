Samsung dévoile la mise à jour One UI 5 Watch avec plusieurs nouvelles fonctionnalités

Enfin, l’attente est terminée; Samsung a lancé le logiciel One UI 5. Ce logiciel est destiné aux montres Galaxy choisies, y compris la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 5. La mise à jour apporte plusieurs améliorations utiles par rapport à la version précédente. Il se concentre sur trois aspects importants de l’expérience utilisateur : un meilleur suivi du sommeil, des outils de fitness plus intelligents et des fonctionnalités de sécurité améliorées.

Le suivi du sommeil devient plus intelligent

La mise à jour One UI 5 Watch apporte une nouvelle interface utilisateur des détails du sommeil. Cette fonctionnalité donne aux utilisateurs un score de sommeil détaillé, indiquant les phases de sommeil, les heures de ronflement et les niveaux d’oxygène dans le sang. Les utilisateurs peuvent également accéder à Sleep Coaching sur leur Galaxy Watch pour aider à développer des habitudes de sommeil plus saines.

Un appareil UI 5 Watch offrira un travail transparent avec les appareils intelligents, permettant aux appareils domestiques intelligents de répondre aux paramètres du mode veille de l’utilisateur et de créer un environnement propice au sommeil.

Compétences physiques

En plus d’une meilleure expérience de suivi du sommeil, la mise à jour apporte également la fréquence cardiaque, permettant aux utilisateurs de se fixer des objectifs en fonction de leurs capacités. Avec cinq niveaux de force d’entraînement, la montre peut fournir une étude de course en temps réel et des programmes d’entraînement par intervalles personnalisés. Les utilisateurs de Galaxy Watch 5 Pro peuvent accéder aux fichiers GPX via l’application Samsung Health pour des suggestions d’itinéraire améliorées.

La mise à jour One UI 5 Watch vise à améliorer la sécurité des utilisateurs avec un système SOS mis à jour qui permet une conversation directe avec les services urgents, fournissant l’emplacement de l’utilisateur et des détails médicaux. L’alerte de chute sera activée par défaut pour les utilisateurs âgés de 55 ans et plus, offrant des mesures de sécurité accrues.

Programme One UI 5 Watch Beta

Samsung lancera la version bêta de One UI 5 Watch plus tard ce mois-ci pour les utilisateurs de Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5 aux États-Unis et en Corée du Sud via l’application Samsung Members. Les utilisateurs peuvent s’attendre à la sortie principale de la mise à jour dans la seconde moitié de 2023. Nous vous tiendrons au courant avec plus de détails et d’autres mises à jour sur le logiciel One UI 5. Continuez à faire attention!

