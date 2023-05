Instapaper ajoute une nouvelle application CarPlay pour lire des articles avec voix en texte

Instapaper, le populaire service de lecture ultérieure, est désormais disponible via CarPlay. Vous vous demandez peut-être comment une application axée sur la lecture se traduit par CarPlay, mais tout se résume à la technologie de synthèse vocale.

Dans un article de blog vendredi, Instapaper a vanté la nouvelle application CarPlay et expliqué que l’application vous permet d’afficher une liste de vos articles enregistrés. Lorsque vous appuyez sur l’un d’eux, l’application commencera automatiquement à lire cet article en utilisant la technologie de synthèse vocale d’Instapaper.

L’application Instapaper CarPlay est disponible pour les utilisateurs Instapaper gratuits et premium. Les abonnés payants, cependant, ont accès à la création de listes de lecture. « Avec Instapaper Premium, sélectionner un article dans CarPlay créera automatiquement une Playlist qui vous permettra d’écouter vos articles les uns après les autres », explique l’entreprise.

Les abonnés Instapaper Premium peuvent également créer manuellement des playlists via l’application CarPlay :

De plus, les clients Premium peuvent utiliser l’application Instapaper pour créer une liste de lecture personnalisée en accédant au bouton Plus dans une liste d’articles, en sélectionnant Liste de lecture et en choisissant les articles à lire. L’application CarPlay détectera automatiquement les listes de lecture personnalisées et vous pourrez accéder à la liste de lecture en haut à droite de l’écran En lecture sur CarPlay.