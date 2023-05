Comment améliorer la durée de vie de la batterie de l’iPad : pourquoi votre batterie se décharge et 8 conseils pour la booster

Si vous remarquez que la batterie de votre iPad se décharge plus rapidement que prévu, vous n’êtes pas seul. Voici un aperçu de 8 trucs et astuces pour comprendre pourquoi vous pourriez le voir se vider rapidement et comment améliorer la durée de vie de la batterie de l’iPad.

Presque tous les modèles d’iPad sont livrés avec une autonomie de 10 heures lorsqu’ils sont neufs. Mais naturellement, en tant que composant consommable, la capacité de la batterie diminue avec le temps.

En plus de plonger dans ce qui pourrait se passer avec la batterie de votre iPad et comment l’améliorer, nous verrons comment voir la santé de la batterie de votre iPad.

Qu’est-ce qui cause l’augmentation de la décharge de la batterie ?

Vidéo en continu

Activité élevée des applications en arrière-plan ou des services de localisation

Utilisation d’une connexion mobile

Luminosité élevée de l’écran, temps de verrouillage automatique long ou « jamais »

Utiliser un nouvel iPad plus que la normale pour vérifier les nouvelles fonctionnalités, les caméras, etc.

Le téléchargement d’une grande bibliothèque de photos/vidéos est particulièrement épuisant L’iPad fonctionnera plus chaud lors de la restauration et utilisera plus de batterie



Il y a beaucoup d’autres facteurs en jeu, mais ces six sont notables.

Comment vérifier l’état de la batterie de l’iPad ?

Plus la capacité de votre batterie (santé) est faible, plus votre iPad se videra rapidement. Il est donc utile de comprendre où se trouve votre iPad sur ce point de départ.

iOS 16 comporte une section « Santé et charge de la batterie » dans les paramètres qui permet de voir facilement la capacité actuelle de la batterie de l’iPhone (santé). Et il est facile de vérifier la santé de la batterie et les cycles de charge d’un MacBook dans les paramètres système et le rapport système.

Cependant, Apple n’a pas apporté cela à iPadOS – du moins pour le moment. Cependant, il existe plusieurs façons de vérifier l’état de la batterie de votre iPad avec des applications tierces.

Mes deux applications tierces préférées pour voir la santé de la batterie de l’iPad et bien plus encore sont CoconutBattery 3 et iMazing 2 (les deux proposent des versions gratuites et payantes)

Consultez notre guide complet sur l’utilisation de ces applications :

Vous pouvez également vous rendre dans un Apple Store ou voir si l’assistance Apple peut exécuter des diagnostics à distance sur votre iPad. Il existe également un moyen détourné de voir la santé de la batterie de l’iPad cachée dans les paramètres iPadOS.

Comment améliorer la durée de vie de la batterie de l’iPad

1. Comment les applications utilisent-elles la batterie ?

Dirigez-vous vers Paramètres> Batterie pour vérifier les détails de l’utilisation de votre batterie. « Dernières 24 heures » est la valeur par défaut et indique les applications qui consomment le plus d’énergie (y compris l’écran d’accueil et de verrouillage et Siri).

En appuyant sur la bascule « 10 derniers jours » sur le côté droit, vous obtenez un aperçu plus large de ce qui consomme votre énergie.

Recherchez « Activité en arrière-plan » sous une application pour savoir si elle a utilisé de l’énergie dans les coulisses.

Jetez également un coup d’œil aux suggestions d’autonomie de la batterie (si disponibles) juste au-dessus de l’utilisation de la batterie vers le haut. Cela vous donnera des moyens rapides et pratiques de réduire l’épuisement de la batterie.

2. Mode basse consommation

Le mode faible consommation est un moyen rapide de prolonger la durée de vie de la batterie. La fonctionnalité fonctionne en suspendant la récupération du courrier, l’actualisation de l’application en arrière-plan, les téléchargements automatiques, etc. avec un seul bouton. Ce n’est pas une fonctionnalité d’usage quotidien, mais c’est pratique.

Vous pouvez activer le mode Faible consommation sous Paramètres > Batterie ou demander à Siri de le faire. Et il est utile d’avoir un accès rapide au mode faible consommation dans le centre de contrôle. Accédez à Paramètres> Centre de contrôle> Personnaliser les commandes, puis appuyez sur l’icône + à côté de Mode faible consommation si elle n’est pas déjà là.

3. Verrouillage automatique et luminosité de l’écran

Si vous remarquez que « l’écran d’accueil et de verrouillage » sur votre utilisation de la batterie est plus élevé que prévu, il est bon de vérifier ces paramètres.

Le verrouillage automatique à 30 secondes vous aidera à préserver au maximum la durée de vie de la batterie.

Accédez à Paramètres > Affichage et luminosité > Verrouillage automatique.

Réduire la luminosité de votre écran contribuera également à la durée de vie de la batterie, mais cela dépendra de vos préférences personnelles. Vous pouvez le faire dans Control Center (balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit) ou Paramètres> Affichage et luminosité.

4. Clavier magique

Certains utilisateurs d’iPad Pro se sont plaints au fil des ans que le Magic Keyboard semble vider la batterie plus rapidement que prévu.

Dans mon utilisation personnelle, je trouve que si je laisse mon iPad Pro attaché au Magic Keyboard et ouvert, il vide vraiment la batterie rapidement en veille (généralement de 80% à mort en moins de deux jours). Mais s’il est fermé, il préserve la batterie beaucoup plus près de mes attentes.

5. Températures chaudes et froides

Apple indique que la « zone de confort de la température ambiante pour l’iPad est de 32 ° à 95 ° F (0 ° à 35 ° C). Des températures supérieures à 35 °C (95 °F) peuvent « endommager de façon permanente la capacité de la batterie ».

En plus de protéger votre iPad de la chaleur extrême, il est bon de retirer votre étui iPad si vous remarquez qu’il chauffe pendant le chargement ou la restauration à partir d’une sauvegarde.

Pendant ce temps, des températures inférieures à 32 ° F (0 ° C) peuvent temporairement réduire la durée de vie de la batterie.

6. Actualisation de l’application en arrière-plan

Le mode faible consommation désactive l’actualisation des applications en arrière-plan à tous les niveaux, mais vous pouvez personnaliser les applications qui utilisent cette fonctionnalité pour une expérience plus pratique ainsi qu’une meilleure autonomie de la batterie. Dirigez-vous vers Paramètres> Général> Actualisation de l’application en arrière-plan.

Vous pouvez également choisir de n’utiliser que l’actualisation de l’application en arrière-plan sur le Wi-Fi en plus du Wi-Fi et du mobile ou de désactiver totalement la fonction. Cependant, la plupart des utilisateurs trouveront que le Wi-Fi et le mobile sont activés tout en personnalisant les applications utilisées pour l’actualisation de l’application en arrière-plan pour être la meilleure solution.

La désactivation de l’actualisation de l’application en arrière-plan empêche la mise à jour des applications que vous n’utilisez pas activement (jusqu’à ce que vous les ouvriez à nouveau).

7. Services de localisation et mobile

La composition de vos paramètres de services de localisation est un autre moyen de prolonger la durée de vie de la batterie. (Cela peut également réduire l’utilisation des données mobiles). Dirigez-vous vers Paramètres> Confidentialité et sécurité> Services de localisation pour mettre à jour les privilèges de vos applications.

Recherchez les applications qui demandent de toujours utiliser votre position et passez à Pendant l’utilisation, Demander la prochaine fois ou Jamais.

De même, si vous utilisez une connexion mobile avec votre iPad, cela déchargera la batterie plus rapidement.

8. Poussez et récupérez

Si vous choisissez de ne pas utiliser le mode faible consommation, vous pouvez contrôler manuellement Push et Fetch pour vos comptes de messagerie/Internet.

Dirigez-vous vers Paramètres> Mail> Comptes> Récupérer de nouvelles données. Une approche consiste à laisser votre ou vos comptes principaux en mode push pour recevoir de nouveaux messages dès que possible, et à faire en sorte que les comptes moins importants soient récupérés toutes les heures ou même les configurer en mode manuel.

Récapitulatif sur la façon d’améliorer la durée de vie de la batterie de l’iPad

Bien qu’il ne soit pas amusant d’avoir une mauvaise expérience avec la durée de vie de la batterie, nous espérons que ces conseils réduiront l’épuisement de la batterie de votre iPad.

Si vous préférez ne pas modifier la plupart (ou aucun) des paramètres ci-dessus, une autre option consiste à simplement prendre une batterie portable portable pour votre iPad ????.

