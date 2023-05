Des astronomes voient une étoile dans ses derniers jours dévorer une planète géante

Qu’est-ce qui vient de se passer? Lorsqu’une étoile de taille moyenne est sur le point de terminer son cycle de vie principal, elle manque de « carburant » nécessaire pour alimenter le processus de fusion nucléaire en son cœur et commence à se développer vers l’extérieur. Si une planète orbite trop près, elle est inévitablement engloutie par l’étoile enflée. Nous connaissons la physique derrière ce genre d’événement, et maintenant les astronomes pensent l’avoir observé en temps réel aussi.

À première vue, l’événement officiellement connu sous le nom de ZTF SLRN-2020 ressemblait à une étoile effondrée (naine blanche) éliminant le gaz chaud d’une étoile voisine. Kishalay De, astronome au Massachusetts Institute of Technology et auteur principal d’une nouvelle étude publiée dans Nature, recherchait ce type d’événement en examinant les observations faites avec le Zwicky Transient Facility (ZTF), un instrument basé à l’observatoire Palomar. en Californie du Sud.

ZTF recherche des événements cosmiques avec des niveaux de luminosité qui changent rapidement, parfois en quelques heures. Lorsqu’une naine blanche devient nova, elle est entourée de flux de gaz chaud produisant un flash de lumière brillant qui peut être détecté par des télescopes optiques. Mais ZTF SLRN-2020 s’est avéré avoir des nuages ​​de gaz et de poussière beaucoup plus froids entourant l’étoile, alors De et ses collègues ont commencé à chercher différentes explications.

Les astronomes ont ensuite utilisé les données fournies par le télescope spatial Neowise, qui peut balayer tout le ciel en lumière infrarouge, un peu comme le télescope spatial James Webb récemment lancé. Neowise crée une nouvelle carte du ciel tous les six mois, donnant aux scientifiques la possibilité de voir comment les objets et les phénomènes célestes changent au fil du temps.

De a découvert que l’étoile ZTF SLRN-2020 s’était illuminée près d’un an avant le flash de lumière repéré par l’observatoire ZTF. C’était la preuve que de la poussière, qui émet de la lumière infrarouge, se formait autour de l’étoile. Les astronomes pensent maintenant que l’événement « transitoire infrarouge » était une planète engloutie, consommée et finalement déchiquetée par l’étoile.

La planète avait une taille à peu près égale à celle de Jupiter, disent les scientifiques, et elle avait une orbite encore plus proche de son étoile que celle de Mercure par rapport au Soleil. La géante gazeuse s’est effondrée avec un combat, suggèrent les astronomes, alors qu’elle enlevait du gaz de la surface de l’étoile alors qu’elle était entraînée vers le bas par son inévitable attraction gravitationnelle. Le gaz a finalement été éjecté dans l’espace, se refroidissant et se transformant en poussière – comme l’eau devenant de la neige, explique la NASA.

La collision entre l’étoile et la planète mourante et en ruine a finalement produit encore plus de gaz, qui s’est transformé en plus de poussière visible à travers les observatoires ZTF et Neowise. De a déclaré que « très peu de choses dans l’univers s’éclairent en lumière infrarouge puis s’éclairent en lumière optique à des moments différents ». Le fait que Neowise ait vu l’étoile s’éclaircir un an avant l’éruption optique était « essentiel pour comprendre ce qu’était cet événement », a expliqué l’astronome.

L’événement dévorant la planète devrait être un rappel de notre propre destin, ou du moins du destin de la Terre dans cinq milliards d’années. D’ici là, le Soleil aura épuisé son combustible nucléaire devenant une géante rouge, effaçant Mercure, Vénus et peut-être la Terre de l’univers dans le processus. Le « spectacle de lumière » produit par cette destruction ultime serait beaucoup plus subtil que ZTF SLRN-2020, a expliqué De, car les planètes susmentionnées sont plusieurs fois plus petites qu’un monstre gazeux comme Jupiter.

