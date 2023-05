AirTag crédité d’avoir aidé les enquêteurs à localiser 1,1 million de dollars en espèces volés dans un camion blindé

Le traqueur d’objets AirTag d’Apple fait à nouveau la une des journaux, cette fois pour son rôle en aidant les enquêteurs à retrouver deux frères accusés d’avoir volé 1,1 million de dollars dans un vol de camion blindé Brinks. De nouveaux documents judiciaires cette semaine ont révélé que l’AirTag était caché dans l’un des bacs d’argent…

Les deux frères avaient initialement été inculpés pour leur rôle dans ce braquage en décembre dernier. Les deux sont accusés d’avoir volé plus d’un million de dollars « d’un camion blindé et d’un guichet automatique » à Chicago le jour d’Halloween.

L’annonce initiale du bureau du procureur des États-Unis en décembre expliquait les détails du vol :

Selon l’acte d’accusation et les plaintes pénales déposées dans l’affaire, le vol a eu lieu peu après 10 h 45 le 31 octobre 2022, alors qu’un coursier de sécurité de Brink remplissait un guichet automatique dans une banque du bloc 16700 de Torrence Avenue à Lansing. Les voleurs ont brandi des armes de poing et volé une arme à feu et un sac d’argent au coursier, ainsi que de l’argent au guichet automatique, selon les accusations. Ils ont ensuite traîné de force le coursier dans le camion blindé et lui ont ordonné d’ouvrir les compartiments intérieurs et de remettre des sacs d’argent, selon les accusations. Les voleurs ont volé environ 121 824 $ au service de messagerie et au guichet automatique, et environ 904 132 $ au camion blindé.

Selon un nouveau reportage local de Chicago de WGN, un AirTag a finalement joué un rôle dans la capture des deux frères. Des témoins ont révélé qu’il y avait une Nissan grise garée près du camion blindé que les deux frères ont utilisé lors de leur arrivée sur les lieux.

De là, les suspects ont échangé des véhicules et ont transféré l’argent dans une Jeep appartenant à un troisième homme qui n’avait pas été inculpé initialement aux côtés des frères. Dans une nouvelle plainte pénale déposée cette semaine, les autorités ont recommandé que cet homme soit également inculpé pour son rôle.

Les documents récemment publiés ont également révélé un AirTag caché dans l’un des bacs de l’argent volé. Brinks aurait contacté les enquêteurs fédéraux et les aurait informés de l’AirTag, qui « fournissait des mises à jour en direct sur l’emplacement de l’appareil ».

« Il s’est écoulé environ une heure entre le moment du vol et le moment où le dispositif de repérage s’est montré au domicile » des suspects, indique le rapport.

« Ils ont été créés pour les biens perdus et Apple n’annonce pas qu’ils sont utilisés pour récupérer des objets volés, mais ils sont certainement de plus en plus utilisés pour cela », a déclaré Doug Kouns, agent à la retraite du FBI et PDG de Veracity IIR. « Peut-être que le propriétaire de cette succursale particulière de l’entreprise se protégeait en lançant au hasard un AirTag dans tant de sacs ou de poubelles », a déclaré Kouns, « et dans ce cas, cela a fonctionné. »

Ce n’est que le dernier exemple que nous ayons vu d’AirTags utilisé pour bien plus que le suivi des clés et des sacs à dos perdus. Plus récemment, la ville de New York a annoncé qu’elle distribuait 500 AirTags gratuits dans le cadre de ses efforts pour réprimer les voitures volées dans le Bronx.

