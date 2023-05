Google tease son premier smartphone pliable, le Pixel Fold, avant la révélation du 10 mai

Quelque chose à attendre avec impatience : Google a mis fin aux rumeurs cette semaine avec un teaser officiel de son prochain téléphone Pixel. Le Google Pixel Fold a fait irruption dans un court clip YouTube qui a déjà amassé près de 130 000 vues. L’aperçu montre le combiné de style folio sous deux angles différents ainsi que complètement déployé. Les parties intéressées peuvent s’inscrire sur la page de destination de Google pour recevoir des mises à jour sur les nouveaux appareils, y compris le Pixel Fold.

Les pliables ont démarré lentement, du moins aux États-Unis. Ils ont été présentés comme la prochaine grande nouveauté dans la technologie des smartphones, mais les premiers obstacles, notamment la durabilité douteuse, les problèmes de praticité et les prix élevés, ont pour la plupart tenu à distance jusqu’à présent tous les utilisateurs, sauf les premiers.

La plupart des pliables entrent dans l’une des deux catégories. Les pliables de style folio comme le Pixel Fold et le Samsung Galaxy Z Fold s’ouvrent horizontalement comme un livre et transforment l’appareil en quelque chose de plus proche d’une petite tablette. À l’inverse, les téléphones à clapet tels que le Motorola Razr utilisent un design (form factor) de coquille de palourde qui est davantage axé sur la portabilité. Lorsqu’ils sont fermés, ils font généralement environ la moitié de la taille d’un smartphone moderne et prennent moins de place dans votre poche. Ce qui est préféré revient finalement à une préférence personnelle.

Une troisième classe de smartphone à écran flexible est le rollable. Lenovo a présenté un concept basé sur ce design (form factor) à la fin de l’année dernière et a également un ordinateur portable en préparation qui utilise le même design général. Les deux utilisent un appareil mécanique pour étendre physiquement la hauteur de l’écran pour plus d’espace sur l’écran.

Quel design (form factor) flexible préférez-vous ? Les coquilles de palourde offrent un certain niveau de satisfaction et un peu de nostalgie, mais si je devais choisir, j’opterais probablement pour un folio simplement pour la quantité d’espace d’écran qu’il offre lorsqu’il est déplié.

Google promet de partager plus de détails sur le Pixel Fold lors de sa keynote I/O 2023 le 10 mai.

