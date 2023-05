C’est confirmé – Oppo A98 5G à venir avec de superbes spécifications!

Le lancement de l’Oppo A98 5G semble imminent. Avec l’apparition de l’appareil dans plusieurs certifications, telles que SIRIM, NBTC et CQC, Oppo fera probablement une annonce officielle bientôt. Par ailleurs, l’appareil a récemment été repéré dans Geekbench, qui a révélé certaines spécifications clés.

Mais si vous attendiez les spécifications détaillées de l’Oppo A98 5G, c’est votre jour de chance ! La fiche technique complète du prochain smartphone Oppo 5G de la série A est sortie. Il confirme certains des détails clés connus et met en lumière certaines des spécifications matérielles supposées.

Oppo A98 5G sera un roi du milieu de gamme !

Comme on le voit sur l’affiche divulguée, l’Oppo A98 5G sera livré avec un écran perforé de 6,72 pouces. Le panneau arborera un taux de rafraîchissement de 120 Hz et fonctionnera à une résolution FHD +. Comme ce que nous avons vu dans la liste Geekbench, le téléphone contient un chipset Snapdragon 695 associé à 8 Go de RAM.

En ce qui concerne le stockage, l’affiche divulguée montre que l’appareil est livré avec 256 Go de stockage. Et à l’arrière, l’Oppo A98 5G sera livré avec un appareil photo principal de 64 MP, une caméra macro de 2 MP et un objectif de profondeur. De plus, dans le trou perforé de l’écran avant, il y aura une caméra frontale de 32 MP.

Côté logiciel, l’A98 5G sera livré avec ColorOS basé sur Android 13. Et comme le montre l’affiche divulguée, une batterie de 5000 mAh alimentera l’ensemble de l’appareil. Cela devrait offrir un excellent écran à l’heure (SOT), compte tenu du fait que l’appareil fonctionne sur un SoC Qualcomm très efficace.

En dehors de cela, l’Oppo A98 5G prend en charge une charge rapide de 67 W, ce qui devrait rapidement faire passer la batterie de 0 à 100 %. Et en ce qui concerne les options de couleur, le téléphone sera disponible dans les coloris Cool Black et Dreamy Blue. La fuite n’a cependant pas confirmé le prix. Mais il devrait être lancé à environ 290 $.

