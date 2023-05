Les bénéfices d’Apple au deuxième trimestre 2023 voient les actions augmenter de 4% malgré la baisse des revenus

Le rapport sur les résultats d’Apple pour le deuxième trimestre 2023 d’hier a révélé que la société avait enregistré une baisse de ses revenus d’une année sur l’autre. Mais même si cela peut sembler être une mauvaise nouvelle, le détail brosse un meilleur tableau.

Les investisseurs semblent penser la même chose, car le cours de l’action a augmenté de plus de 4% au moment de la rédaction de cet article…

La préparation du rapport sur les résultats d’hier

Le trimestre précédent d’Apple avait été très difficile. Le chiffre d’affaires a baissé de 5% et le bénéfice a chuté de 13% à deux chiffres.

Ce n’était pas inattendu : Apple a dû faire face à d’importantes contraintes d’approvisionnement au premier trimestre 2023, affectant principalement l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. La société a même été forcée de publier une déclaration aux investisseurs en novembre, avertissant que les livraisons d’iPhone 14 Pro seraient inférieures aux prévisions.

Le directeur financier Luca Maestri a également averti les investisseurs que la société s’attendait à une baisse similaire au trimestre suivant, et les analystes ont soutenu cette prédiction pessimiste, de sorte que les investisseurs s’attendaient à une baisse de 5 % des revenus. La réalité n’était pas si mauvaise, à moins 3 %.

Les bénéfices d’Apple au deuxième trimestre 2023 dépassent les attentes

Comparons les attentes des analystes avec les chiffres d’hier concernant les revenus et le bénéfice par action :

Consensus des analystes Résultats actuels Différence Revenu 92,96 milliards de dollars 94,8 milliards de dollars + 1,84 G£ PSE 1,43 $ 1,52 $ + 0,09 €

Bien qu’Apple n’ait pas encore renoué avec la croissance d’une année sur l’autre, elle revient dans la bonne direction et à un rythme meilleur que prévu.

Même ici, cependant, c’est la valeur du dollar qui a été le plus grand ennemi d’Apple. En excluant les changements de taux de change, les revenus auraient augmenté, a expliqué le PDG Tim Cook :

Au cours du trimestre de mars, nous avons continué de faire face à des vents contraires de change qui ont eu un impact de plus de 500 points de base, ainsi qu’à des défis continus liés à l’environnement macroéconomique. En conséquence, les revenus ont diminué de 3 % d’une année sur l’autre, alors qu’à taux de change constants, nous avons augmenté au total et dans la grande majorité des marchés que nous suivons.

Il y avait aussi de bonnes nouvelles dans la ventilation des produits…

Gagnants et perdants

Jason Snell a fait son travail incroyable habituel en rendant tout cela visible en un coup d’œil. Examinons donc l’évolution des revenus d’une année sur l’autre par catégorie de produits.

Ok, une croissance de 2 % par rapport aux jours grisants de 50 % et plus peut ne pas sembler beaucoup. Mais réaliser une quelconque croissance dans ces conditions est impressionnant, et établir un nouveau record trimestriel encore plus. C’est cette nouvelle en particulier qui a probablement impressionné les analystes et les investisseurs.

L’image de l’iPad était moins jolie – c’est le pire trimestre depuis 2020.

À première vue, les revenus du Mac semblent épouvantables, avec une baisse de près d’un tiers d’une année sur l’autre. Mais cela doit bien sûr être examiné dans le contexte de la demande pour les premiers Mac Apple Silicon, qui ont vu leurs revenus augmenter de 70 % !

Les deux premiers trimestres de l’année dernière ont également connu une croissance décente, il n’est donc pas du tout surprenant de voir moins de mises à niveau et de switchs Windows à ce stade.

Les wearables étaient pratiquement stables, à seulement 1 % de baisse, tandis que les services poursuivent leur croissance apparemment inéluctable.

Encore une fois, moins dramatique que les jours grisants de 2021 et du début de 2022, mais cela représente toujours un record absolu.

Pour l’avenir, Apple s’attend à ce que le trimestre en cours soit similaire au deuxième trimestre fiscal, encore une fois en raison principalement de l’incertitude économique et des taux de change. Maestri a également déclaré que le trimestre de juin serait une comparaison difficile, en raison du lancement des nouveaux iPhone SE et iPad Air.

Nous n’allons donc pas assister à un retour à la croissance à court terme, mais les investisseurs semblent satisfaits, et Apple a exprimé sa propre confiance dans l’avenir de l’entreprise en annonçant – comme prévu – 90 milliards de dollars de rachats d’actions.

Découvrez le reste des tableaux de six couleurs ici.

Photo de Wance Paleri/Unsplash

