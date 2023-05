Ces 11 applications Android cachent des logiciels malveillants qui volent votre argent !

Un nouveau logiciel malveillant pour les appareils Android a été découvert, et il a le potentiel de causer de graves dommages aux utilisateurs sans méfiance. Connu sous le nom de Fleckpe, ce logiciel malveillant a été trouvé dans plusieurs applications Google Play qui ont déjà été téléchargées par plus de 600 000 utilisateurs. Cela indique que des milliers de personnes pourraient courir le risque de se faire voler leur argent et de voir leur vie privée compromise.

Alerte aux logiciels malveillants Android : l’escroquerie d’abonnement Fleckpe frappe Google Play

Fleckpe est un malware basé sur un abonnement qui fonctionne en inscrivant ses victimes à des services premium à leur insu ou sans leur consentement. Une fois installé sur un appareil, il demande l’accès aux notifications afin de capturer les codes de confirmation pour les services premium. Il utilise ensuite ces codes pour abonner les utilisateurs à des services premium, ce qui entraîne des frais non autorisés.

Bien que Fleckpe ne soit pas aussi dangereux que certaines autres applications malveillantes, il peut toujours effacer le compte bancaire d’un utilisateur. Plus le logiciel malveillant reste longtemps sur un appareil, plus il peut potentiellement voler d’argent. En plus de voler de l’argent, il peut également collecter des informations personnelles ou être utilisé comme point d’entrée vers des charges utiles plus puissantes.

L’une des choses les plus dangereuses à propos de Fleckpe est qu’il est difficile à détecter. Alors qu’il est occupé à voler de l’argent et des informations personnelles, il semble offrir la fonctionnalité promise par l’application qu’il se présente. Cela indique que les utilisateurs peuvent même ne pas se rendre compte que leur appareil a été compromis jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Kaspersky, une entreprise de cybersécurité bien connue, a récemment détecté Fleckpe. Le malware est actif depuis l’année dernière. Cela indique qu’il a peut-être déjà volé de l’argent à beaucoup de gens. Alors que la plupart des victimes se trouvent en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, à Singapour et en Pologne, le malware est présent partout dans le monde et peut affecter n’importe qui.

Les applications qui contiennent Fleckpe incluent :

Appareil photo Impressionnisme Pro

Éditeur de caméra GIF Pro

Fond d’écran HD 4K

Graffiti du bout des doigts

Éditeur vidéo Microclip

Beauté Caméra Plus

Appareil Photo Beauté

Beauté Minceur Éditeur De Photos

Éditeur de caméra photo

Éditeur d’effets photo

Caméra en mode nuit Pro

Lutte contre les logiciels malveillants Android : les dangers de Fleckpe et comment rester en sécurité

Alors, comment pouvez-vous vous protéger de Fleckpe et d’autres applications malveillantes similaires ? La première étape consiste à faire attention à ce que vous téléchargez et installez sur votre appareil mobile. Tenez-vous en à des sources fiables comme les stores d’applications officiels et évitez de télécharger des applications à partir de sources non vérifiées.

Vous devez également faire attention aux autorisations que vous accordez aux applications que vous téléchargez. Évitez de donner aux applications l’accès à des informations sensibles telles que vos contacts ou votre emplacement, sauf si cela est absolument nécessaire. Vous pouvez également installer une bonne application antivirus sur votre appareil pour vous protéger contre les logiciels malveillants.

Si vous avez téléchargé des applications contenant Fleckpe, vous devez les désinstaller immédiatement. Cela empêchera le logiciel malveillant de voler davantage votre argent ou vos informations personnelles. Vous devez également surveiller votre compte bancaire pour tout débit non autorisé et contacter votre banque si vous remarquez quelque chose de suspect.

En conclusion, Fleckpe est une application malveillante dangereuse qui a le potentiel de causer de graves dommages aux utilisateurs sans méfiance. Il fonctionne en abonnant les utilisateurs à des services premium à leur insu ou sans leur consentement et peut entraîner des frais non autorisés. Pour vous protéger de Fleckpe et d’autres applications malveillantes similaires, faites attention à ce que vous téléchargez et installez sur votre appareil mobile, faites attention aux autorisations que vous accordez aux applications et installez une bonne application antivirus sur votre appareil. Si vous avez déjà téléchargé l’une des applications identifiées comme contenant Fleckpe, désinstallez-la immédiatement et surveillez votre compte bancaire pour tout débit non autorisé.

