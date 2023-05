Publication des dossiers secrets d’un groupe de médecins : ils ont fait passer les théories conservatrices pour de la science

Un groupe conservateur appelé College of Pediatric travaille dans le monde souterrain d’Internet pour propager des doctrines sans validité scientifique. Désormais, ses documents internes ont tous été publiés sur le net.

Des dossiers expliquant comment traiter les personnes transgenres, des dossiers listant les dangers du mariage homosexuel et des manuels pour enseigner aux enfants la « pureté sexuelle ». Le tout recouvert d’un vernis pseudoscientifique. Les documents d’une secte conservatrice de médecins qui font passer pour de la science des théories discriminatoires fondées sur des principes catholiques sont apparus par erreur. Le groupe s’appelle l’American College of Pediatrics et travaille dans les sous-bois d’Internet depuis des années, construisant des théories aberrantes sur le sexe, la procréation et le genre. Ils essaient de mettre sur écoute les jeunes femmes enceintes pour empêcher les avortements, encouragent les écoles à traiter les enfants LGBTQ+ comme des malades mentaux et distribuent des guides écrits aux parents pour endoctriner les jeunes.

Les documents ont fuité sur le web

Comme l’explique Wired, il y a plus de 10 000 documents divulgués qui exposent l’American College of Pediatric. Ils contiennent des données sensibles, des listes de membres, des échanges de courriels, des thèses, des dossiers et des dossiers fiscaux. Le matériel est diffusé depuis des années dans le but d’introduire des théories conservatrices dans le tissu social et de les généraliser. La fuite comprend également des volumes écrits pour parler de sexe et de genre, spécialement conçus pour les pédiatres et les parents, mais aussi des tonnes de matériel publicitaire à diffuser dans les écoles publiques.

Viennent ensuite les registres avec les données personnelles et la liste des membres, mais aussi de ceux qui sont entrés en contact avec l’association, l’ont soutenue financièrement ou ont collaboré à la réalisation d’études et de recherches. Les membres sont presque tous des hommes blancs âgés de plus de 50 ans. Au printemps 2022, le Collège de pédiatrie comptait 700 membres. Parmi ceux-ci, il semble également y avoir un ancien commissaire du Texas Department of State Health Services. Le Google Drive avec tous les documents a été mis hors ligne lorsque Wired a contacté l’American College of Pediatricians qui a refusé de commenter.

Les théories du Collège de Pédiatrie

L’objectif du groupe est de « ramener l’Amérique à une époque où les lois et les coutumes sociales autour de la famille étaient parfaitement conformes aux croyances chrétiennes évangéliques », comme le rapporte Wired. Pour ce faire, le College of Pediatric a rédigé des brochures destinées aux écoles et aux familles. À l’intérieur se trouvent des « recherches scientifiques » qui démontrent, par exemple, comment les jeunes transgenres peuvent être traités et expliquent également comment leur trouble mental est contagieux et peut amener leurs camarades de classe et amis à adopter des comportements similaires.

Il existe également des études qui accusent les dessins animés japonais de « lavage de cerveau » des garçons pour qu’ils adoptent des attitudes féminines. Le Collège de pédiatrie a également compilé une liste de stratégies éducatives pour rapprocher les enfants du sexe et inculquer une phobie des relations homosexuelles dès l’enfance, considérée non seulement contre nature, mais aussi dangereuse et immorale. Tout cela peut être lu dans les guides sur les principes chrétiens que les parents peuvent acheter en ligne. Un autre document montre plutôt comment approcher les mineures enceintes pour les convaincre de ne pas se faire avorter. Non seulement cela, ils expliquent également que la pratique en plus de tuer l’enfant est également dangereuse pour la mère.

