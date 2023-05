8BitDo ouvre les précommandes pour les manettes de jeu Ultimate C sans fioritures à partir de moins de 20 $

Établi : 8BitDo est l’un des fabricants de contrôleurs tiers les plus respectés du jeu. Ils sont en affaires depuis 2013 et se concentrent sur des produits de style rétro qui ressemblent beaucoup au hardware original de sociétés telles que Nintendo, Sony, Microsoft et Sega.

Le fabricant de contrôleurs de jeu tiers 8BitDo accepte désormais les précommandes pour une nouvelle version de l’une de ses offres les plus populaires.

Le contrôleur sans fil 8BitDo Ultimate C 2.4G est présenté comme une version simplifiée de l’Ultimate Wireless 2.4G existant à un prix inférieur. L’original est toujours disponible en blanc, noir ou rose au prix de 49,99 $, mais le nouveau modèle – dans votre choix lilas violet ou vert champ – coûtera aux acheteurs seulement 29,99 $.

Il existe également une version filaire au prix de 19,99 $. Alors, qu’est-ce qui est différent ?

Le nouveau modèle sans fil n’est pas expédié avec une station de charge comme l’original. Au lieu de cela, vous devrez recharger la batterie rechargeable à l’aide d’un câble USB standard. De plus, les nouveaux arrivants câblés et sans fil manquent du jeu supplémentaire de palettes à l’arrière du contrôleur, et aucun ne prend en charge les dispositions de boutons personnalisées via le logiciel de 8BitDo.

Sinon, les nouveaux gamepads semblent être identiques à leurs frères et sœurs précédents. Les deux sont compatibles avec Windows, Android, Steam Deck et Raspberry Pi, et offrent des fonctionnalités telles que les déclencheurs analogiques, la fonctionnalité turbo, les vibrations de grondement et ont une texture antidérapante. La version sans fil offre jusqu’à 25 heures d’autonomie sur une seule charge et est livrée avec un dongle sans fil, un câble et une batterie rechargeable.

Une vérification rapide de la page produit de 8BitDo révèle 62 produits, notamment des contrôleurs, des dongles, des câbles et des accessoires. Ils ont même un stick d’arcade rad et des produits pour la Nintendo Switch. Et qui peut oublier la souris sans fil sur le thème de la NES ?

Les nouveaux contrôleurs Ultimate C de 8BitDo seront lancés le 31 mai et sont disponibles en précommande aujourd’hui sur Amazon. Si cela ne vous dérange pas d’être attaché avec un câble, le contrôleur filaire à 19,99 $ est une offre incroyable.

