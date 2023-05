ugee lance Q8W, une tablette de dessin numérique révolutionnaire pour les débutants

Avec la croissance rapide du monde de l’art numérique, ugee, l’un des principaux fabricants de tablettes de dessin numériques, est fier d’annoncer le lancement de son tout nouveau produit, Q8W. Conçu spécifiquement pour les débutants, Q8W possède des fonctionnalités qui rendent la création d’art numérique facile et abordable.

Q8W bénéficie d’un design élégant, élégant, pratique et visuellement attrayant. Avec son jeu de couleurs blanc et orange et son étui à stylo intégré pour un rangement facile. Q8W se démarque tout simplement. Mais son apparence pourrait également être un point plus attrayant. Q8W utilise la technologie Bluetooth 5.0 pour offrir une connexion rapide et fiable, et Q8W offre la zone active la plus étendue de 8,46 × 5,94 pouces. Permettre aux débutants de dessiner et de créer facilement.

Sa technologie Bluetooth 5.0 permet une distance de travail jusqu’à 10 mètres. Cela permet une expérience de dessin sans tracas. Permettre aux artistes de travailler sans les contraintes des fils ou des câbles. Et l’équipe ugee a déclaré qu’elle était assez fière pour dire que Q8W est en effet la tablette de dessin numérique Bluetooth 5.0 la plus rentable du marché.

Conçu pour les débutants

La tablette de dessin Bluetooth Q8W permet aux débutants de pratiquer facilement leurs compétences en dessin. La tablette est livrée avec un papier calque spécial, qui peut être placé entre la tablette et du papier ordinaire. Vous permettant de tracer et d’améliorer votre travail de contrôle et de ligne.

Avec seulement 429 g, le Q8W est léger et portable. Le rendant facile à emporter partout où vous allez. Et avec un étui à stylet intégré pour un rangement facile, vous n’avez pas à vous soucier de perdre ou d’endommager le stylet.

Q8W est principalement conçu pour les débutants en art numérique, offrant une conception intuitive et conviviale pour aider les utilisateurs à démarrer avec le dessin numérique. Cependant, la tablette est également suffisamment polyvalente pour être utilisée par les mises à niveau à la recherche d’une solution de dessin fiable et portable. De plus, le Q8W est une excellente option pour les signatures électroniques de réunions en ligne. Rendre la collaboration à distance plus efficace et rationalisée. Enfin, le Q8W peut aider à garder l’espace de travail propre et organisé, en réduisant le besoin de papier et en le rendant respectueux de l’environnement. En mettant l’accent sur les débutants en art numérique et la polyvalence, le Q8W est un excellent choix pour tous ceux qui cherchent à libérer leur créativité et à améliorer leur productivité.

L’engagement de l’UGEE envers la satisfaction des clients est évident dans les commentaires qu’ils ont reçus des utilisateurs de Q8W. Ils adorent l’apparence, l’interface conviviale et la construction de haute qualité de Q8W. Les clients apprécient le côté pratique de la tablette et la facilité avec laquelle ils peuvent démarrer leur parcours artistique numérique. Avec Q8W, les débutants peuvent accéder à une tablette de dessin numérique de haute qualité à un prix abordable.

A bientôt pour tout le monde

Le Q8W d’ugee sera d’abord lancé sur la boutique officielle : shop.ugee.com et sur Amazon fin mai. Restez à l’écoute. ugee est l’un des principaux fabricants de l’industrie des outils d’art numérique depuis plus de 25 ans, se concentrant sur la création de produits de haute qualité et abordables.

Le Q8W reflète cette mission – une option économique, conviviale et pratique pour les débutants qui souhaitent explorer le monde de l’art numérique. L’expérience et l’expertise de l’entreprise dans la R&D des outils d’art numérique sont évidentes dans tous les produits d’Ugee, qui tiennent compte des besoins des artistes à tous les niveaux.

En plus de ses caractéristiques impressionnantes, le Q8W bénéficie d’une garantie d’un an et d’un service client réactif. Le dévouement d’ugee à l’innovation et à la satisfaction du client a fait de Q8W l’outil idéal pour les débutants afin d’explorer leur créativité. Et l’année de garantie montre leur confiance dans la qualité.

