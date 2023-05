POCO F5 et POCO F5 Pro: découvrez les nouveaux smartphones hyperpuissants équipés de l’OIS

Dans un monde où les smartphones haut de gamme sont de plus en plus coûteux, POCO s’efforce de démocratiser les technologies de pointe en les rendant accessibles à un prix abordable. La série F de POCO, qui sera lancée le 9 mai, promet d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, avec des fonctionnalités telles que la stabilisation optique de l’image (OIS), de grandes capacités de mémoire et des processeurs de dernière génération. Découvrez comment POCO révolutionne le marché des smartphones et ce que vous pouvez attendre de leurs nouveaux modèles phares, le POCO F5 et le POCO F5 Pro.

POCO démocratise la technologie haut de gamme OIS dans la série F

Avec l’essor des smartphones, les personnes sont de plus en plus enclines à partager des photos et des vidéos de leur quotidien. Cependant, capturer des images nettes et de qualité peut s’avérer difficile, notamment lorsqu’il s’agit de photographier des animaux en mouvement ou des scènes nocturnes. La technologie OIS (optical image stabilization), embarqué sur les nouveaux POCO F5 et F5 Pro, permet de résoudre ce problème en réduisant le flou causé par les mouvements de la main.

L’OIS fonctionne grâce à un capteur qui détecte les mouvements du téléphone et un mécanisme de compensation qui déplace légèrement l’objectif pour contrebalancer les secousses. Cette technologie présente plusieurs avantages, tels qu’une meilleure netteté des photos, une amélioration de la qualité des images en basse lumière et une plus grande stabilité des vidéos. Celle nouvelle gamme POCO F5, permet de prendre des photos claires même en mouvement et de capturer des scènes nocturnes avec moins de bruit.

Le POCO F5 Pro dispose également de fonctions supplémentaires, telles que la capture de mouvement et le suivi de mise au point, facilitant la prise de photos et vidéos de sujets en mouvement, tels que les enfants, les animaux de compagnie ou les sportifs. Cette technologie permet ainsi d’obtenir des images de meilleure qualité, même dans des conditions difficiles.

POCO F5 Pro : une expérience de smartphone hyperpuissante

Le POCO F5 Pro est là et il fait sensation dans le monde des smartphones. Avec son expérience hyperpuissante en matière d’affichage, de caméra, de performance et de design, cet appareil est sur le point de redéfinir ce que signifie être un smartphone haut de gamme. Plongeons dans les fonctionnalités incroyables qui distinguent le POCO F5 Pro de la concurrence.

Écran WQHD+ AMOLED pour des visuels inégalés

Le POCO F5 Pro est doté du premier écran WQHD+ AMOLED jamais vu sur un smartphone POCO, offrant une résolution double de ses prédécesseurs. Cela signifie que les utilisateurs peuvent visualiser du contenu au-dessus de 1080P avec une clarté sans précédent. L’écran WQHD+ est particulièrement utile pour zoomer sur les détails, tels que les plans de métro souterrain avec de petits noms.

En plus de sa qualité WQHD+, l’écran du POCO F5 Pro dispose d’une protection oculaire avec un gradateur PWM de 1920 Hz, un HDR adaptatif et un niveau de luminosité de 1400 nits. Toutes ces fonctionnalités sont intégrées dans l’écran FLOW AMOLED, offrant aux utilisateurs l’expérience la plus immersive possible.

Photographie et vidéographie professionnelles à portée de main

Le POCO F5 Pro est équipé d’une triple caméra de 64 MP avec OIS/EIS et des fonctionnalités professionnelles. Grâce au processeur Snapdragon 8+ Gen 1, l’appareil peut capturer des mouvements avec un flou minimal et offre un mode rafale de 50 prises de vue pour des captures d’actions rapides.

Pour les passionnés de vidéographie, le POCO F5 Pro propose l’enregistrement en 8K et la mise au point de suivi de mouvement, garantissant que votre sujet reste net même lorsqu’il y a plusieurs personnes ou objets dans le cadre. C’est parfait pour les vlogs de voyage et la capture de vues panoramiques.

Performance Hyperpuissante : Alimentant tout ce dont vous avez besoin ou envie

Le POCO F5 Pro est alimenté par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, qui offre des performances de premier ordre pour une utilisation quotidienne intensive et les jeux. Avec un score AnTuTu de plus de 1 million, cet appareil peut gérer même les tâches les plus exigeantes.

Le POCO F5 Pro dispose également d’un système de refroidissement et d’optimisations Hyperboost pour des performances de jeu mobile professionnelles. Avec une RAM LPDDR5 jusqu’à 12 Go et une variante ROM de 512 Go, les utilisateurs n’auront jamais à se soucier de manquer d’espace.

Expérience & Design : Charge sans fil et plus encore

Pour la première fois, le POCO F5 Pro dispose de la technologie de charge sans fil et offre des solutions de charge doubles. L’appareil dispose d’une batterie massive de 5160 mAh, offrant une autonomie de batterie toute la journée même avec une utilisation intensive.

Le POCO F5 Pro prend en charge la charge turbo filaire de 67 W, qui peut charger l’appareil à 100 % en moins de 50 minutes. La vitesse de charge sans fil de 30 W peut charger l’appareil en un peu plus d’une heure, offrant aux utilisateurs une commodité inégalée.

Vous l’aurez compris, le POCO F5 Pro est un véritable game-changer sur le marché des smartphones, offrant une expérience hyperpuissante en matière d’affichage, de caméra, de performance et de design. Avec ses fonctionnalités impressionnantes et sa technologie de pointe, le POCO F5 Pro est sur le point de devenir l’appareil de référence pour les utilisateurs à la recherche de l’expérience ultime en matière de smartphone.

POCO F5 : Une expérience de smartphone haut de gamme pour les gamers et les créateurs

Le POCO F5 est arrivé et il est prêt à révolutionner le marché des smartphones avec ses performances puissantes, ses capacités photographiques époustouflantes et son écran haut de gamme. Découvrons les incroyables fonctionnalités qui distinguent le POCO F5 de la concurrence.

Processeur Snapdragon : Des performances sans concession

Le POCO F5 est le premier smartphone à être équipé du processeur Snapdragon 7+ Gen 2, un processeur haut de gamme TSMC 4nm qui offre des performances incroyables. Avec un score AnTuTu de plus de 950 000, il surpasse les anciennes générations de Snapdragon 8, comme les 888 et 870.

Les performances de jeu du POCO F5 sont encore améliorées grâce à sa technologie LiquidCool 2.0 améliorée et à son optimisation HyperBoost. Ces fonctionnalités garantissent que les jeux mobiles les plus populaires fonctionnent en douceur avec des réglages graphiques élevés, des températures basses et une luminosité maximale pour une expérience de jeu complète.

Objectif principal de 64 MP avec OIS/EIS : Rapide, stable et créatif

Le triple objectifs de 64 MP du POCO F5 avec OIS/EIS est entièrement déverrouillé par le processeur Snapdragon 7+ Gen 2, permettant aux utilisateurs de capturer des photos époustouflantes en toute simplicité. L’appareil dispose également d’un nouveau mode de filtre créatif appelé « Film Camera », qui offre un aspect rétro ou vintage avec un total de 7 filtres et 5 cadres.

En plus de ses fonctionnalités créatives, le POCO F5 a amélioré la clarté du zoom dans le capteur, facilitant la capture de scènes ou d’objets éloignés avec précision.

Écran haut de gamme pour les gamers : Une expérience visuelle complète

Le POCO F5 est équipé d’un écran FLOW AMOLED, qui rapproche la technologie d’affichage de celle de nombreux autres smartphones haut de gamme sur le marché. Avec des côtés inférieurs à 2,3 mm, les utilisateurs auront l’impression que l’écran du POCO F5 est plus grand et plus haut de gamme que jamais lorsqu’ils regardent du contenu ou jouent.

Le POCO F5 offre également un niveau de luminosité élevé de 1000 nits, garantissant que les utilisateurs peuvent voir leur écran clairement même dans des environnements très lumineux. De plus, l’appareil propose 68 milliards de couleurs, offrant une gamme de couleurs beaucoup plus large et des transitions plus fluides entre les différentes couleurs à l’écran.

En définitive, le POCO F5 est un véritable bouleversement sur le marché des smartphones, offrant une expérience haut de gamme en termes de performances, de capacités photographiques et d’affichage. Avec ses fonctionnalités impressionnantes et sa technologie de pointe, le POCO F5 est en passe de devenir l’appareil de choix pour les gamers et les créateurs à la recherche de l’expérience ultime en matière de smartphones.

POCO F5 Pro & F5: Présentation et disponibilité

Cette nouvelle série POCO F5 sera révélée en grande pompe lors d’une présentation en ligne le 9 mai à 14h (heure française), offrant une occasion unique d’admirer en images et en action ces deux prodiges de l’innovation.

Pour voir le lancement en ligne, rendez-vous ici.