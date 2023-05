Les téléphones à clapet connaissent une renaissance, mais les smartphones ne vont nulle part

Vue d’ensemble : pour ceux qui cherchent à rester informés lors de leurs déplacements, il n’y a pas de meilleur outil que le smartphone. Ces superordinateurs miniatures mettent toute notre vie numérique à portée de main et sont si influents qu’ils ont littéralement remodelé Internet. Pour un nombre croissant d’utilisateurs, cependant, tout cela devient un peu trop difficile à gérer.

Le Wall Street Journal a récemment dressé le profil de plusieurs utilisateurs qui sont soit revenus à un téléphone à clapet de base à partir d’un smartphone, soit n’ont jamais fait la transition. Un utilisateur, un stratège de contenu de 23 ans vivant à New York, partage son temps à 50/50 entre un iPhone et un téléphone à clapet.

Avec le téléphone à clapet, l’utilisateur a déclaré qu’il n’y avait « pas d’e-mails professionnels, pas de mises à jour Instagram, rien de Facebook, rien de TikTok. Rien de personne sauf des personnes qui sont importantes pour vous ».

Un autre utilisateur mobile, Melissa Range, professeur d’anglais agrégé de 49 ans, n’a jamais possédé de smartphone. Elle a déclaré au Journal qu’elle menait une vie bien remplie et qu’elle ne voulait pas consacrer son temps libre à un téléphone.

Ne pas avoir de smartphone peut parfois être limitant. Par exemple, Range a déclaré que si elle se perd, elle doit compter sur son intelligence ou demander des directions. D’autres fois, cela attire son attention. Beaucoup de personnes lui auraient dit qu’ils aimeraient pouvoir se débarrasser de leur smartphone.

Les ventes de téléphones à clapet pâlissent par rapport au nombre de smartphones riches en fonctionnalités vendus chaque mois, mais elles ne sont pas nulles non plus. Lars Silberbauer, directeur du marketing de HMD Global, a déclaré à la publication que Nokia vendait chaque mois des dizaines de milliers de téléphones à clapet de base aux États-Unis. L’exécutif a ajouté que les ventes augmentaient dans tous les groupes démographiques et qu’il ne s’agissait pas seulement d’une petite tendance.

À titre de comparaison, 304 millions de smartphones ont été expédiés dans le monde au quatrième trimestre 2022.

Envisageriez-vous de revenir à un téléphone à clapet de base qui ne pourrait que passer des appels, envoyer des SMs et peut-être prendre des photos ? Peut-être que comme Range, vous n’avez jamais fait le saut vers un smartphone ?

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :