Tim Cook réitère que les licenciements massifs sont un « dernier recours » et ne font pas partie des plans actuels d’Apple

Jeudi, Apple a partagé son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2023 avec un chiffre d’affaires de 94,8 milliards de dollars, en baisse de 3 % d’une année sur l’autre. Pourtant, le PDG Tim Cook insiste sur le fait que les licenciements massifs ne font pas partie des plans actuels d’Apple. Il a réitéré aujourd’hui qu’il considérait les suppressions d’emplois comme un « dernier recours ».

Le PDG d’Apple déclare que les licenciements ne sont pas envisageables

Alors que des géants de la technologie comme Amazon, Google et Meta ont récemment licencié des milliers d’employés, Apple a évité de le faire. Dans une interview avec CNBC, Cook a déclaré qu’un licenciement massif d’employés « n’est pas quelque chose dont nous parlons en ce moment ». Il a ajouté que, contrairement à d’autres grandes entreprises technologiques, Apple considère les licenciements « en dernier recours ».

Ce n’est pas la première fois que Cook déclare qu’Apple ne prévoit pas de licenciements massifs pour le moment. En février, l’exécutif a déclaré au Wall Street Journal que « vous ne pouvez jamais dire jamais » mais qu’Apple a géré les coûts d’autres manières pour éviter les licenciements massifs.

Cependant, bien qu’Apple ne supprime pas des milliers d’emplois comme d’autres entreprises de la Silicon Valley, certains postes y ont été affectés par le ralentissement économique en cours. Le mois dernier, Apple a supprimé des centaines de postes dans les équipes de développement et de préservation, qui sont responsables de la construction des Apple Stores et d’autres installations de l’entreprise dans le monde.

En interne, Apple a communiqué les suppressions d’emplois comme un « effort de rationalisation » plutôt que comme des licenciements. La société a déclaré aux employés que les changements devraient « améliorer l’entretien des stores dans le monde » et que les employés concernés bénéficieront du support d’Apple. Certains des employés concernés ont pu postuler à d’autres postes au sein de l’entreprise.

