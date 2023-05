La Commission européenne avertit Apple de ne pas limiter la charge et les vitesses de données des câbles USB-C non MFi

C’est reparti : les rumeurs actuelles suggèrent qu’Apple pourrait envisager de limiter les données et les vitesses de charge sur les câbles USB-C qui ne portent pas le badge MFi. La certification est la façon dont Apple garantit que les appareils et accessoires peuvent être utilisés en toute sécurité avec les iPhones. Rien n’indique officiellement que cela entravera les appareils non certifiés, mais la Commission européenne ne prend aucun risque.

En 2022, l’UE a promulgué une législation exigeant que les appareils électroniques prenant en charge la charge filaire soient équipés d’un port USB-C. Bien que les législateurs n’aient pas explicitement nommé Apple, c’est le seul OEM qui s’accroche encore à un système de charge propriétaire. Apple a jusqu’à la fin de l’année prochaine pour se conformer, mais la société passera probablement de Lightning à USB-C avec le prochain iPhone 15 plus tard cette année.

Cependant, une fuite fiable, ShrimpApplePro a tweeté en février que le titan de la technologie prévoyait de limiter les vitesses de charge et les taux de transfert de données sur les câbles USB-C à moins qu’ils ne soient certifiés MFi (conçus pour iPhone). La rumeur semblait crédible puisqu’Apple a depuis longtemps une puce dans les iPhones qui détecte si un accessoire est certifié MFi ou non.

Les câbles sans MFI seront limités par logiciel en termes de données et de vitesse de charge – ShrimpApplePro ð¤ (@VNchocoTaco) 28 février 2023

Un mois plus tard, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a confirmé qu’Apple « optimisait » la vitesse des chargeurs MFi pour l’iPhone 15.

« Je pense qu’Apple optimisera les performances de charge rapide des chargeurs certifiés MFi pour l’iPhone 15 », a écrit Kuo dans un article de blog en mars.

Ouais usb-c avec MFI se passe

Foxconn déjà dans les accessoires de production de masse comme les EarPods et les câbles pic.twitter.com/1ka9CRlY93 – ShrimpApplePro ð¤ (@VNchocoTaco) 28 février 2023

Apparemment, la Commission européenne prête attention aux rumeurs et aux spéculations, car le commissaire Thierry Breton aurait écrit une lettre à Apple avertissant l’entreprise qu’il n’est pas permis de restreindre la fonctionnalité des câbles USB-C. Le non-respect de cette exigence rendrait les iPhones inéligibles à la vente dans l’UE lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur le 28 décembre 2024. Selon Die Zeit, l’agence de presse allemande DPA, qui a obtenu une copie de la lettre, a mentionné que l’UE avait déjà conseillé Apple à ce sujet lors d’une réunion tenue à la mi-mars.

Cependant, Apple a plus d’un an pour ignorer l’avertissement de Breton. En attendant, ShrimpApplePro affirme que la société a déjà des chargeurs et des câbles USB-C certifiés MFi en production de masse avec Foxconn. Théoriquement, Cupertino peut passer le dernier trimestre de 2023 et la quasi-totalité de 2024 à pousser ses chargeurs MFi tout en limitant les câbles non certifiés. Ensuite, lorsque la date limite arrive, une simple mise à jour logicielle – probablement déjà préparée – peut être envoyée aux utilisateurs de l’UE qui lève la restriction sur les câbles non certifiés.

Comme toujours, prenez cela avec un grain de sel. Tout, y compris la lettre de Breton, suppose que les rumeurs sont fondées. Apple n’a pas reconnu avoir reçu l’avertissement ni annoncé officiellement son intention de limiter les appareils non MFi. Cela dit, ce n’est pas en dehors du livre de jeu d’Apple de faire un coup comme ça.



