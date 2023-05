ViewSonic prévoit de lancer un moniteur 4K-OLED portable de 15 pouces

Vue d’ensemble : bien que certains détails cruciaux manquent encore, ViewSonic prévoit de lancer un moniteur 4K portable, probablement dans le courant de l’année. La haute résolution, la petite taille et le faible taux de rafraîchissement en font un contour dans sa catégorie.

ViewSonic a discrètement révélé son intention de lancer un moniteur OLED 4K portable. La société n’a pas indiqué de prix ni de date de sortie, et très peu d’informations sont disponibles en anglais. Le VX1622-4K n’apparaît actuellement que sur le site Web de ViewSonic en Chine continentale avec des images et une liste complète des caractéristiques. Un guide PDF de démarrage rapide est également disponible sur les sites chinois et mondiaux. Cependant, les caractéristiques indiquent un appareil quelque peu inhabituel qui pourrait répondre à des demandes de niche en fonction du prix.

À seulement 15,6 pouces, l’écran 4K AMOLED est doté du HDR trueblack 500, d’un rapport de contraste de 1000000:1, d’une luminosité maximale de 440cd/m2 et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Il comprend deux ports USB-C et un port mini-HDMI 2.0 mais manque de DisplayPort. Il dispose également de haut-parleurs intégrés et d’une socket audio. Bien que conçu pour Windows 10 et 11, ViewSonic l’a testé avec succès sur un Power Mac.

Cliquez pour voir la fiche technique complète

Deviner le prix avant que ViewSonic ne le révèle pourrait être difficile car l’écran est relativement unique pour sa catégorie. La plupart des moniteurs portables les mieux notés sont des écrans IPS 1080p vendus jusqu’à 500 $. Les modèles compacts sur le site Web de ViewSonic varient entre 200 $ et 400 $ dans la même taille, mais ils sont tous en 1080p. Le seul modèle OLED de la société est le VP16 à 400 $, donc un homologue 4K pourrait être plus coûteux.

La traduction automatique de la page du produit suggère que la société vend le VX1622-4K pour les jeux et les affaires. Cependant, beaucoup peuvent remettre en question l’utilité de 4K sur un si petit écran pour jouer à des jeux ou regarder des médias. De plus, le taux de rafraîchissement de 60 Hz indique que l’écran ne rivalisera pas favorablement avec les autres modèles de jeu récents (y compris les portables) qui dépassent 100 Hz.

Au lieu de cela, le DPI élevé obtenu en regroupant autant de pixels dans 15,6 pouces aidera probablement le texte à s’afficher plus clairement, ce qui profitera aux utilisateurs effectuant des travaux de traitement de texte et d’autres activités impliquant du texte – par exemple, un utilisateur d’ordinateur portable travaillant avec des tonnes de code.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :