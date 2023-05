Apple publie ses résultats du deuxième trimestre 2023 : 94,8 milliards de dollars de revenus, nouveaux records pour les services et l’iPhone

Apple a officiellement annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre 2023, affichant un chiffre d’affaires trimestriel de 94,8 milliards de dollars, en baisse de 3 % d’une année sur l’autre. Le bénéfice par action s’est établi à 1,52 $, inchangé d’une année sur l’autre. Le bénéfice net du trimestre s’est établi à 24,16 milliards de dollars.

Apple a également établi un record trimestriel en mars pour les revenus de l’iPhone et un nouveau record historique pour les services.

Pour le trimestre, les analystes anticipaient un chiffre d’affaires de 92,96 milliards de dollars et un bénéfice par action de 1,43 dollar. Comparativement à l’an dernier, le bénéfice net a légèrement diminué, passant de 25,01 milliards de dollars à 24,16 milliards de dollars. Les revenus étaient en baisse par rapport à 97,28 milliards de dollars.

Apple ne rapporte plus les ventes unitaires pour aucun de ses produits, mais rapporte à la place une ventilation des revenus par catégorie de produits. Voici la répartition complète pour le premier trimestre fiscal 2023, par rapport aux chiffres du premier trimestre fiscal 2022.

iPhone : 51,33 milliards de dollars (48,84 milliards de dollars estimés)

Mac : 7,17 milliards de dollars (7,80 milliards de dollars estimés)

iPad : 6,67 milliards de dollars (6,69 milliards de dollars estimés)

Vêtements, maison et accessoires : 8,76 milliards de dollars (8,43 milliards de dollars estimés)

Services : 20,91 milliards de dollars (20,97 milliards de dollars estimés)

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a vanté les performances de l’entreprise au deuxième trimestre 2023 :

« Nous sommes ravis d’annoncer un record absolu dans les services et un record du trimestre de mars pour l’iPhone malgré l’environnement macroéconomique difficile, et de voir notre base installée d’appareils actifs atteindre un niveau record », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous continuons à investir sur le long terme et à être à la pointe de nos valeurs, notamment en réalisant des progrès majeurs vers la création de produits et de chaînes d’approvisionnement neutres en carbone d’ici 2030. »

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a fait écho à Cook :

« Notre performance commerciale d’une année sur l’autre s’est améliorée par rapport au trimestre de décembre, et nous avons généré un solide flux de trésorerie d’exploitation de 28,6 milliards de dollars tout en retournant plus de 23 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre », a déclaré Luca Maestri, directeur financier d’Apple. « Compte tenu de notre confiance dans l’avenir d’Apple et de la valeur que nous voyons dans nos actions, notre conseil d’administration a autorisé 90 milliards de dollars supplémentaires pour les rachats d’actions. Nous augmentons également notre dividende trimestriel pour la onzième année consécutive. »

Vous pouvez lire la publication complète des résultats d'Apple dans cet article sur Apple Newsroom.

